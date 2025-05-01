8+9尪酒駕讓大姑以死相逼　公婆賣房救：別回來了！媳吐驚人現況

▲大姑20歲那年嫁給地痞流氓，還惹出種種事端敗光父母房產。（示意圖，與當事人無關／Pixabay）

圖文／CTWANT

受到不少人皆抱怨「姑嫂爭議」，一名人妻也自述家庭情況，由於丈夫的大姊早年堅持下嫁風評不佳的男子，婚後夫妻倆長年靠娘家資助度日，不僅欠債頻頻，更曾因為車禍與酒駕問題逼迫父母賣掉唯一房產。不料多年後，該名大姑卻由於弟弟與弟媳買下新屋、事業有成，重返娘家時指控父母偏心，讓原本穩定的家庭氣氛再起波瀾。

人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，大姑當年年僅20歲就與大5歲、高中輟學後就無正職工作，且身分為地痞流氓的男友結婚，當時公婆原堅決反對，但大姑謊稱懷孕強行出嫁。婚後經濟無著、成天吃喝玩樂，只靠打零工度日，光是一年就換過12個老闆，很快就負債累累於是多次回娘家伸手，導致有求必應的公婆積蓄耗盡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

無奈下，後來公婆便委婉地告誡大姑與女婿要認真工作，因為以後無法再接濟他們，不料夫妻倆依然故我。後來大姑甚至以「想買一輛貨車做生意」為由，開口向公公索要50萬元，但被以「想要什麼東西靠自己爭取，娘家已經給妳夠多！再也不會給妳一毛錢」等話斷然拒絕，大姑與女婿聞言臭臉並摔門而去，但很快就借錢添購新車，並向娘家放話，「我們發達了，少得了你們嗎？」人妻指出，當時丈夫才剛上大學，由於大姑的荒唐舉動，學費全靠自己打工獲得。

不料，最終因為女婿酒駕肇事，還牽涉賠償金與罰金、醫藥費，大姑更向父母斷言「若不幫忙，就要去死」。人妻指出，公婆只得忍痛賣屋，並明言「妳就別再回來了，跟妳老公去過自己的日子吧」。

之後，公婆家庭轉為租屋生活，直到人妻與丈夫結婚後，靠著雙方努力創業經營網拍，加上娘家出資、婆家全力支援，才總算買下屬於自己的房子，房產登記在自己名下，公婆更親口表示，這是親家出的嫁妝，與大姑無關。

沒想到多年未返家的大姑卻突然現身，質問父母為何將資源全給弟弟、弟媳一家人，甚至懷疑房產來源與公婆偏心。對此，公婆回應，大姑當年早將父母積蓄花盡，如今的生活是弟媳白手起家打拚而來，「妳又是回來討錢就別回來。」人妻的丈夫也直言，「要回來就不要吵吵鬧鬧！不然我們不歡迎。」

後續，大姑多次返家態度轉趨柔和，但也曾語出威脅，稱要「請丈夫替公婆教訓弟媳」。儘管公婆已明言生活由媳婦支撐，該名人妻仍擔心，大姑的重新介入會破壞家庭多年建立的和諧。

貼文引發熱議，網友紛紛表示「妳千萬抓緊妳老公的錢和妳的錢，不要拿出半毛錢，這樣子的『毒姑』永遠不會變」、「大姑是你們家的攪屎棍，最好不要來往」、「妳不能當個壞弟媳不要讓他姊回來嗎？她姊根本就是爛泥扶不了牆」、「真的有個明理懂事的公婆」、「公婆大概也是怕了，才把主導權丟給你們，這樣子也不是不好，只是妳老公要把持住不要心軟」。

延伸閱讀

▸ 遭婆婆當面批評「快離婚」 她1招反制網超解氣：帥啦

▸ 爸砸133萬幫兒買婚 27天後媳婦竟離婚不玩了：公婆問題

▸ 原始連結