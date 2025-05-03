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花蓮女子聯隊展現跨校實力　奪少年盃足錦標六年級冠軍

▲▼花蓮女子聯隊在六年級組賽事中一路晉級成功奪冠，展現花蓮基層足球堅強實力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮女子聯隊在六年級組賽事中一路晉級成功奪冠，展現花蓮基層足球堅強實力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025全國少年盃足球錦標賽順利落幕，由富世國小、秀林國小、銅蘭國小及東華附小組成花蓮女子聯隊，在公開女子六年級組賽事中一路晉級，成功奪冠，展現花蓮基層足球堅強實力。

全國少年盃足球錦標賽是中華足協每年舉辦的重要賽事，開放各界以學校或是俱樂部名義報名參賽，今年公開組於4月12日至4月27日，在高雄市立楠梓足球場及鳳山體育場舉行。

花蓮女子聯隊每年積極參加全國賽事，雖然成員每年略有不同，但主要由秀林國小、銅蘭國小、富世國小組成核心，展現跨校合作默契與實力。平日，選手們分別在各校進行基本訓練，每週末則集中於秀林國中及國福球場進行聯合練習，不畏天候、堅持訓練，為本次賽事奠定扎實基礎。

▲▼花蓮女子聯隊在六年級組賽事中一路晉級成功奪冠，展現花蓮基層足球堅強實力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本次比賽中，花蓮小將們逐場奮戰晉級決賽。面對強勁對手，小將們穩定發揮，最後成功奪冠。現場觀眾熱情沸騰，家長與師長們的吶喊與掌聲，成為孩子堅持到最後的動力。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮的孩子們用實際表現證明，只要努力不懈，就能在全國舞台發光發熱。縣府將持續支持基層體育發展。

花蓮縣政府表示，將持續投入資源，完善基層運動環境，支持各項運動發展，培育更多優秀選手，讓花蓮學子在各領域持續發光發熱。

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