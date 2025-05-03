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跟李珠珢道歉！香香本4.0「這頁要重印」　網見補救方式：會被領爆

▲▼富邦悍將啦啦隊Fubon Angels 開季媒體發佈會，李珠珢。（圖／記者李毓康攝） 

▲李珠珢人氣很高。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

《PROFESSIONAL Baseball 職業棒球》518期5月號於4月開放預購，民眾只要購買，還可以拿到《2025應援女孩全圖鑑》，因此就有不少人是為了圖鑑而購入。只不過，「職業棒球雜誌官方粉絲團」昨日則發布勘誤公告，因為圖鑑中誤將李珠珢錯植為李珠垠，「預計將重新印製正確內頁」，並放置在攤位，提供讀者領取。

「職業棒球雜誌官方粉絲團」4月18日發文表示，「2025應援女孩全圖鑑預購開始囉」，這是大家敲碗的香香本4.0。不過實際上，該圖鑑是要購買《PROFESSIONAL Baseball 職業棒球》才會隨書附贈的。當時還有網友直呼，「這個文案怎麼感覺像是預購圖鑑然後附雜誌」。

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不過，「職業棒球雜誌官方粉絲團」昨（2）日卻發布「勘誤公告」，表示，他們誤將《2025應援女孩全圖鑑》中，「Fubon Angels 成員李珠珢小姐之姓名錯植為李珠垠」，對此疏失，他們向李珠珢、富邦悍將球團及所有關注支持者致歉。

粉專指出，他們將會重新印製正確內頁，並放置在新莊、天母、桃園、洲際等設有CPBL SHOP攤位之球場，開放讀者領取，若為訂戶，則將於下期雜誌隨書配送正確內頁。粉專也在留言處補充，「不用攜帶原雜誌，可直接至CPBL攤位領取『單張正確內頁』，目前僅供四地球場之CPBL攤位開放領取，若後續新增領取地點會再行公告，可請託親友至攤位領取」。

公告一出，也引起網友討論，「一個字更正還重印，是認真的態度，還是因為她是富邦珠珠寶貝」、「誇張 ! 不用拿雜誌就可以領，會被領爆喔」、「會不會有人沒買雜誌也跑去領？然後一口氣拿一疊」、「南部球迷表示」、「不用拿原書，萬一去了領不到，就還要再多跑」、「我就是為了買阿珠寶貝這一頁才買這一期職業棒球，結果給我搞這一齣」。

也有網友表示，「發現錯誤不重印已經有點不合理了，修正版照這篇公告還要特地跑球場去拿，也很不合理吧」、「而且補給我們的竟然是『單張』內頁」、「送內頁是怎樣？應該要整本重印吧」。

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