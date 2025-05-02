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白沙屯媽祖急煞！阿伯趴地「揉背一幕」　網爆淚：告訴他沒事了　

網搜小組／劉維榛報導

白沙屯媽祖進香今（2日）起跑，有網友看急行軍直播時，發現有阿伯雙手合十，與家人跪在路邊，結果媽祖轎鑾從旁經過忽然急煞，接著後退要幫他加持一番，隨後輕撫後背3分鐘，這一畫面引來大票信眾暖哭了，「好像媽祖在輕輕的撫摸阿北，告訴他沒事了沒事了一樣」、「我也是跟著一直流眼淚」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台YT）

▲媽祖忽然急煞。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台，下同）

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一名網友在Threads表示，今天看白沙屯媽祖直播時，路邊有阿伯跪在地上、雙手合十想看媽祖一面，結果轎鑾走到一半，忽然急煞甚至後退，原來媽祖想替阿北加持一番，隨後阿北也趴跪在地上，讓轎鑾「撫背」長達3分鐘。

見到這暖心一幕，原PO感動直呼，儘管白沙屯媽祖一路急行軍，但仍發現阿伯似乎不舒服，「設身處地想，假如我是身體不太健康，祈求媽祖能垂憐賜福加持身體的人，看到媽祖停下來加持這會有多麼感動」，畫面看著看得也讓原PO情不自禁流淚。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台YT）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台YT）

▲撫背過程讓人看了爆淚。

底下引來4千多人也暖哭，「真的，這段加持，我也是跟著一直流眼淚」、「媽祖婆這樣..．我每次看都很哭啊」、「很有福氣的阿伯，祝福身體健康，媽祖慈悲」、「我想也是那位先生福報善業俱足，媽祖給他祝福」、「這就是為什麼跟隨白沙屯媽祖婆的原因」、「媽祖電台的攝影組真的很厲害，會陸空攝影交錯播放，媽祖的感人情節也會切子母畫面」、「好像媽祖在輕輕的撫摸阿北，告訴他沒事了沒事了一樣」。

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