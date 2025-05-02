白沙屯媽祖「粉紅超跑」估中午到彰化　伸港福安宮盼三媽聚會

▲伸港福安宮上午香燈腳聚集。（圖／伸港福安宮提供）

記者唐詠絮／彰化報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖於5月1日深夜11時25分登轎起駕，在信眾高喊「進喔」的歡呼聲中，展開為期10天9夜的徒步進香之旅。今年報名人數高達32萬9118人，較去年的17萬9971人暴增近15萬，增長幅度達8成，創下歷史新高，沿途盛況空前，警方預估中午前將抵達彰化，而伸港福安宮已經準備好迎接媽祖到來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲白沙屯媽祖今年有33萬人跟隨。（圖／記者陳煥丞攝）

此次進香行程緊湊，媽祖須於5月3日上午11時前抵達雲林北港朝天宮。鑾轎於1日深夜出發後，以平均時速5公里的快走速度，在36小時內完成南下150至200公里的路程。警方預計去程走海線，回程改走山線，2日中午將停駕彰化伸港福安宮，傍晚至芳苑福海宮，深夜進入雲林崙背，3日上午抵達北港朝天宮。

▲伸港福安宮上午香燈腳聚集熱鬧滾滾。（圖／伸港福安宮提供）

伸港福安宮廟旁有信眾及媽祖會設置點心站，廟方也準備數萬份餐食迎接香燈腳到來，期待三媽聚會，由於進香路線變動性高，彰化縣警方採彈性交管，來程部署250名警力，返程增加至500名，總計750人次，較大甲媽遶境的2558人減少約7成。

警方表示，白沙屯媽祖進香以交通疏導為主，不同於大甲媽需大量警力護轎。2日中午前，警方預估鑾轎將由台中經中彰大橋進入彰化，和美警分局將於沿線實施機動管制，呼籲用路人配合改道。

今年進香活動吸引近33萬名「香燈腳」隨行，彰化伸港福安宮、芳苑福海宮等宮廟已做好迎駕準備。警方將視「粉紅超跑」動態滾動調整交管，確保人車安全。信徒們也緊跟媽祖腳步，展現虔誠信仰與年度宗教盛事的熱烈氛圍。

▲伸港福安宮上午香燈腳聚集。（圖／伸港福安宮提供）