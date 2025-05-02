張克晉突退罷免吳思瑤領銜人　徐巧芯：既然當了就不要害怕

▲徐巧芯街邊宣講遭民眾比中指及倒讚 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」提案領銜人張克晉4月30日突發聲明表示，即刻起退出領銜人身分。對此，國民黨立委徐巧芯今（2日）向張克晉喊話，既然當了領銜人就不要害怕，勇敢站出來，把承諾民眾的事情做完，承諾罷免吳思瑤，就要完成對人民的責任跟承諾。

張克晉4月30日手寫聲明書，表示即刻起退出領銜人身分，直言無止境的抗衡只會讓台灣的政治、經濟、民生在原地空轉，因此他願率先退出對立的罷免競爭議題，希望全國團結一致，朝野全部回歸各自的工作崗位，為全台灣人民的福祉而努力。

徐巧芯則說，她雖然不清楚詳細狀況，加上該團隊現在正受司法調查，不方便聯絡。但她呼籲張克晉，不要受到民進黨政府的脅迫就放棄，他在做的事情非常重要。徐巧芯強調，希望張繼續用領銜人身份，為吳思瑤罷免案繼續一起努力。

徐巧芯也喊話張克晉，「你不用擔心，我們都站在你身旁，司法在追殺你的時候，我們會窮盡一切在你身邊幫忙，你不用擔心現在政府對你的恐嚇，人民就是你堅強的後盾」。

徐巧芯強調，大家都希望團結，一起面對川普關稅戰，但民進黨說一套做一套，一邊說要團結，一邊說要大罷免，這個才是現在的事實跟現狀，再一次懇求張克晉，既然當了領銜人就不要害怕，勇敢站出來，把承諾民眾的事情做完，承諾罷免吳思瑤，就要完成對人民的責任跟承諾。