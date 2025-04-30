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印度旅館大火14死！房客員工竄逃「他跳樓逃生丟命」　驚險畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 印度酒店大火，房客冒險爬到窗外。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度加爾各答市中心一間平價旅館29日晚間發生大火，至少造成14人死亡及13人受傷。當時旅館內共有88人，濃煙迅速竄入走廊，旅客與員工紛紛爬到頂樓或陽台求救，一名員工則因跳樓逃生不幸喪命。

綜合《印度斯坦時報》等當地媒體，這起火警發生於Mechhuapatti地區的Rituraj旅館，6層樓的建築物共有42間客房。火勢約於晚間7點半至8點間爆發，走廊上瀰漫濃煙。現場影片可見有人爬出窗外，沿著窄小的牆壁外緣逃生，狀況十分驚險。

目擊者指出，有一名小男孩在火場中大聲哭喊著找媽媽，但很快就消失在大火中；另有一名男子為逃生從4樓跳下，導致腿部骨折。但一名跳樓逃命的員工不幸罹難。

消防當局出動至少10輛消防車，奮戰近10小時至隔天清晨才控制火勢。警方證實，這起事故造成14人死亡及13人受傷，死者包括11名男性、一名女性及一男一女共2名孩童，部分傷者情況嚴重。

警方已成立特別調查小組（SIT）追查起火原因，並封鎖整棟大樓交由鑑識人員勘驗，至30日現場仍可見燒成焦黑的窗框與物品。總理莫迪也發文哀悼，對這場悲劇帶來的損失表示悲痛。

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