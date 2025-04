印度旅館大火14死！房客員工竄逃「他跳樓逃生丟命」　驚險畫面曝

▲ 印度酒店大火,房客冒險爬到窗外。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度加爾各答市中心一間平價旅館29日晚間發生大火,至少造成14人死亡及13人受傷。當時旅館內共有88人,濃煙迅速竄入走廊,旅客與員工紛紛爬到頂樓或陽台求救,一名員工則因跳樓逃生不幸喪命。

#Kolkata, W Bengal : Massive fire broke out at Rituraj Hotel in central Kolkata’s Mechuapatti area on Tuesday around 7.30 pm leaving 15 dead and 13 other injured.



People were seen jumping from windows to save their lives. pic.twitter.com/JJT1irsJYU