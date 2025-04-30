印度旅館大火14死！房客員工竄逃「他跳樓逃生丟命」　驚險畫面曝

▲ 印度酒店大火，房客冒險爬到窗外。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度加爾各答市中心一間平價旅館29日晚間發生大火，至少造成14人死亡及13人受傷。當時旅館內共有88人，濃煙迅速竄入走廊，旅客與員工紛紛爬到頂樓或陽台求救，一名員工則因跳樓逃生不幸喪命。

#Kolkata, W Bengal : Massive fire broke out at Rituraj Hotel in central Kolkata’s Mechuapatti area on Tuesday around 7.30 pm leaving 15 dead and 13 other injured.



People were seen jumping from windows to save their lives. pic.twitter.com/JJT1irsJYU — Saba Khan (@ItsKhan_Saba) April 30, 2025

綜合《印度斯坦時報》等當地媒體，這起火警發生於Mechhuapatti地區的Rituraj旅館，6層樓的建築物共有42間客房。火勢約於晚間7點半至8點間爆發，走廊上瀰漫濃煙。現場影片可見有人爬出窗外，沿著窄小的牆壁外緣逃生，狀況十分驚險。

目擊者指出，有一名小男孩在火場中大聲哭喊著找媽媽，但很快就消失在大火中；另有一名男子為逃生從4樓跳下，導致腿部骨折。但一名跳樓逃命的員工不幸罹難。

消防當局出動至少10輛消防車，奮戰近10小時至隔天清晨才控制火勢。警方證實，這起事故造成14人死亡及13人受傷，死者包括11名男性、一名女性及一男一女共2名孩童，部分傷者情況嚴重。

警方已成立特別調查小組（SIT）追查起火原因，並封鎖整棟大樓交由鑑識人員勘驗，至30日現場仍可見燒成焦黑的窗框與物品。總理莫迪也發文哀悼，對這場悲劇帶來的損失表示悲痛。