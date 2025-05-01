今天變天！　週日首波梅雨鋒面來襲「雨區擴大」

▲今天鋒面通過北台灣，北部、東北部有短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天鋒面通過北台灣，北部、東北部有短暫雨，週日首波梅雨鋒面報到，雨會下到下週三，不過下週四（8日）又有鋒面在台灣附近徘徊，但仍有變數，需要再持續觀察。

根據中央氣象署資料顯示，今天（5月1日）會有鋒面從台灣北部海面通過，各地雲量會增多一些，北部及東北部有零星短暫陣雨，東部及東南部下午開始也有局部短暫陣雨，至於中南部山區午後受熱對流發展也有零星短暫陣雨；溫度方面變化不大，各地高溫約27-31度，南部近山區可以來到33度左右，感受舒適到溫暖微熱，至於各地低溫約21-23度。

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5/2(五)、5/3(六) 環境為偏東至東南風，迎風面水氣稍多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部地區則是多雲到晴，不過中午過後在中南部地區留意有局部短暫雷陣雨，週六北部地區午後也有短暫雷陣雨。

氣溫：北部21-30度，中部22-32度，南部24-32度，東北部21-29度，東部22-28度，東南部23-29度；澎湖24-28度，金門21-28度，馬祖19-25度。

5/4(日)受到鋒面快速通過，天氣轉不穩定，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區以多雲天氣為主，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫：北部22-28度，中部23-31度，南部24-32度，東北部22-27度，東部23-28度，東南部24-29度；澎湖24-29度，金門21-27度，馬祖19-23度。

▲今起到下週三天氣都不穩定。（圖／中央氣象署）

5/5(一) 另一鋒面接近、5/6(二)-5/7(三)鋒面影響，環境仍不穩定，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，花、東地區有局部短暫陣雨，南部地區仍以多雲天氣為主，午後留意局部短暫雷陣雨；氣溫方面受到降雨影響變化程度較大，雨勢較明顯時高溫會下降一些，無雨時感受仍是溫暖至偏熱。

氣溫：北部22-30度，中部22-32度，南部24-33度，東北部22-28度，東部23-29度，東南部23-30度；澎湖24-28度，金門20-28度，馬祖18-25度。

5/8至5/10預計又將有鋒面系統在台灣附近徘徊，水氣仍偏多，天氣較不穩定，各地降雨機率較高，不過後期鋒面影響時間、降雨區域及影響程度仍有不確定性，請注意氣象署最新預報資訊。