5億高中生撞地瞬間臉部表情曝　權威法醫揭墜樓無外力介入過程

▲台中身家5億男高中生墜樓案，檢警從監視器畫面、法醫依照解剖鑑定研判，賴生是生前墜樓，且無被下藥、暴力脅迫跡象。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

5億高中生墜樓案發生於2023年5月4日，再過3天就滿2年。台中地檢署二度偵辦5億高中生墜樓案，賴生假配偶夏朝源及父親殺人罪部分，今天二度不起訴，可再議。中檢此次除了會同原本第一次偵辦的法醫曾柏元外，還求助曾辦理鑑定、解剖9000件案件，甚至就高處墜樓案提出專題報告的權威法醫潘至信協助，二度解剖鑑定賴生遺體，認定賴生墜地骨折時還有心跳及血液循環；且從監視器拍到賴生墜地的局部畫面，顯示賴生觸地瞬間尚有面部表情、肢體反應，都研判死者係生前墜樓。

▲5億高中生墜樓案發生於2023年5月4日，再過3天就滿2年。（圖／資料照片）



潘至信是知名法醫，目前也協助解剖鑑定高雄恐怖連環殺人案。中檢今天在聲明稿中特別提到，潘至信曾赴美國接受法醫病理專科訓練，同時具備醫師、法醫病理專科醫師、解剖病理專科醫師等證書，自任法醫師以來辦理解剖鑑定案件超過9000 件，還就高處墜樓案件在台灣鑑識科學學會、內政部警政署刑事警察局與法醫研究所提出專題報告。

針對先前各界質疑賴生生前恐遭下毒、下藥或是暴力控制等因素墜樓，中檢一一提出說明，死者血液、尿液中並無驗出毒藥物（利多卡因、氯化鉀或磷酸鉀）以及酒精成分，另外賴生身體除有高處墜落造成傷勢及醫療處置傷口之外，也未見手腳有防禦性傷口或有遭限制行動之痕跡。

▲賴生的假配偶夏朝源因偽造文書，今年2月入監服刑。（圖／資料照片）



中檢指出，根據勘驗社區監視器攝得死者墜地之局部畫面，顯示死者觸地瞬間尚有面部表情、肢體反應，且解剖鑑定死者之骨折出血、脊髓破裂出血、身體表面及皮下軟組織外傷等情形，認定死者墜地骨折之際尚有心跳及血液循環，兩者都可研判死者係生前墜樓。

除此之外，檢警也在陽台欄杆採集到賴生指紋跟DNA，加上賴生墜落倒臥處，距離大樓的水平移行距離為3.36 公尺，如果賴生真的被下藥丟出窗外，本能反應應會奮力抵抗、抓握欄杆以求自救，不至於發生如此長的水平移行距離，研判賴生自己翻過1.28公尺高的欄杆，用腳蹬離陽臺、後仰方式墜樓。

中檢強調，檢察官偵辦全案始終未預設任何立場、亦未排除任何可能性，以還原事實真相、替死者發聲為信念，本於科學偵查之實證基礎，窮盡一切可能之調查方法全面蒐證，依警方、法醫提供等證據資料、鑑定意見來看，都無從認定夏姓父子涉有殺人罪嫌，以不起訴處分偵結，可聲請再議。