快訊／5億高中生墜樓亡真相難解　夏姓配偶被控殺人2度不起訴

▲喧騰一時的5億高中生案，夏男遭控殺人罪，二度不起訴。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

震驚全國的台中5億高中生案死亡案，擁有5億元不動產的賴姓高中生，和夏男登記同婚後墜樓亡。2023年檢方偵辦後，殺人罪部分夏男獲不起訴，賴男家屬聲請再議，台中高分檢發回續查。台中地檢署今天發布新聞稿表示，會同2位法醫第2度共同解剖遺體，並採集必要檢體，以及相關證據後，仍認為夏姓父子殺人罪犯罪嫌疑不足而為不起訴處分。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，這次承辦檢察官會同法務部法醫研究所法醫潘至信與原鑑定人、法醫曾柏元第2次共同解剖死者遺體並採集必要檢體，其中法醫潘至信曾赴美國接受法醫病理專科訓練，同時具備醫師、法醫病理專科醫師、解剖病理專科醫師等證書，自任法醫師以來辦理解剖鑑定案件超過9000 件，曾就高處墜樓案件在臺灣鑑識科學學會、內政部警政署刑事警察局與法醫研究所提出專題報告；再結合警方蒐集證據、毒物鑑定、遺體電腦斷層掃描檢查、案發現場還有死者墜落影像的監視錄影畫面，還有相關人證等資料，專案小組也重返現場勘查採證，偵查終結仍認被告2 人犯罪嫌疑不足而為不起訴處分。

新聞稿中也提到，依據第1、2 次解剖鑑定報告及外傷、醫療等文書資料，加上勘察鑑識採證所得證據、案關證人證述內容，研判賴姓高中生在生前墜樓，且未遭受毒藥物「氯化鉀」注射或受暴力控制，其血液、尿液中也沒有檢出酒精成分；死者遺體相驗、解剖鑑定結果，死者係因多處骨折、多處臟器破裂、氣血胸、腹腔內出血而死亡。

新聞稿中也提到，如果賴姓高中生意識清楚、遭外力強行抛出10樓陽臺欄杆而墜樓，本能反應應會奮力抵抗、抓握欄杆以求自救，不至於發生長達3.36 公尺之水平移行距離，所以外界認為遭推下樓的假設與客觀事證及經驗法則均不相符。另外，檢警也在10樓陽台欄杆上採集到賴姓高中生的指紋，認為高中生係生前墜樓。