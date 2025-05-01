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辦過9千件墜樓法醫也沒查出殺人證據　5億高中生母親「4聲明」曝

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

▲擁有5億房產的賴姓高中生墜樓案，賴生的假配偶、地政士助理夏朝源以及父親遭控殺人罪二度不起訴。（圖／律師提供）

記者游瓊華／台中報導

台中5億賴姓高中生墜樓案，賴生假結婚對象夏朝源與父親遭控涉殺人案，台中高分檢發回續查。今天台中地檢署發表新聞稿指出，請來國內偵辦過9000起墜樓案件的法醫潘至信以及二度解剖遺體、鑑定傷勢等，仍認為夏姓父子檔嫌疑不足，殺人罪部分不起訴。對此，賴母委任律師許哲維回應，感謝檢警用心回應家屬提出的每一項疑點，但提到檢方仍未釐清賴小弟自殺動機，將待收到不起訴書詳閱後，才決定是否再議。

許哲維表示，賴母列出四點回應，第一點，再次感謝檢警用心回應家屬提出的每一項疑點；第二點，對台中地檢署所判讀的傷勢，無重大反對意見；第三點，對賴小弟是否具有自殺動機，暫時持保留意見；第四點，現在僅有看到台中地檢署聲明，尚未收到完整的不起訴處分書，所以要等研析不起訴處分書後，再做決定。

▲▼5億高中生,夏男。（圖／記者許權毅攝）

▲夏朝源目前因偽造文書罪入監服刑中。（圖／資料照片）

賴姓高中生墜樓案發生至今已經1年9個月，2023年剛滿18歲的賴生，5月4日被發現墜樓身亡，且案發前多沒久才與夏姓地政士助理辦理同婚。賴母在民代陪同下出面召開記者會，指控夏男貪圖賴生擁有價值5億元不動產，控告夏姓父子提告殺人等罪嫌。

夏姓父子因無直接殺人證據，涉犯殺人罪嫌不起訴處分，家屬申請再議後，台中高分檢將全案發回調查，結果仍認為嫌疑不足，不起訴夏姓父子。夏朝源另涉偽造文書部分，遭判刑1年6月確定，2月初入監服刑；而賴生遺體也在冰存665天後火化，走完人生最後一程。

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