「白飯之亂」熱炒店老闆宣布退休！5月起換人經營：可以放心離開了

▲2年前捲入「白飯之亂」熱炒店老闆王誠中宣布退休。（圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

2023年7月一群北科大學生前往知名熱炒店「大道創意料理快炒」（現改名大道創意宴會館）用餐，結果卻因白飯不夠沒吃飽，雙方鬧出消費糾紛，意外掀起「白飯之亂」，引起各界關注。事隔近2年，熱炒店老闆王誠中昨（4月30日）突宣布，自5月1日起將「換人經營」。

老闆王誠中在臉書發文宣布，「終於談定了5/1日起大道創意宴會館換人經營囉。經營快十年的店擁有許多回憶，放下真的會捨不得，但現在有同樣熱血的人接手，我也可以安心放心的離開退休了，未來也期待各位能夠繼續支持新團隊。有想找我小酌的朋友們，還是可以約大道聚喔！」

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貼文曝光後，網友紛紛留言祝福，「恭喜！再出發」、「這樣以後有很多時間，陪伴妻兒了」、「完成了一個新的歷程碑」、「恭喜，可以遊山玩水了。」不過，也有人詢問，「請問新的經營者會有提供白飯吃到飽嗎？」王誠中則回覆，「白飯一直都沒收費，免費東西沒了就沒了，要吃飽麻煩自己花點錢吧。至於未來她們就算白飯有收費，賣完了應該也可以停售吧？」

回顧該起白飯之亂，國立台北科技大學資財系27名大學生，於2023年7月8日到市民大道上的熱炒店「大道創意料理快炒」消費，沒想到一群人將店家提供的2大桶免費白飯嗑光後，還在Google評論刷1星負評，抱怨飯不夠沒吃飽，老闆王誠中聲明，白飯雖然是免費供應，「但不是要免費讓你吃到飽。」雙方各執一詞因此槓上，鬧了好一陣子才落幕。

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