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約會「特地剪瀏海、畫淚痣」都被無視！妹子1改變...鋼鐵直男發現了

容脂針

▲鋼鐵直男般的男友，這次終於發現她的改變了。（圖／泰格與雪兒）

生活中心／綜合報導

一名女網友和男友約會時，經常會有造型上的小巧思，像是剪瀏海、畫淚痣等，但對方從未發現過；直到有一天，男友主動驚呼，「妳最近好像變瘦了欸！」讓她瞬間感動不已，覺得努力終於被看見，然而對方緊接著說了一句超毒舌的話，令她哭笑不得。

女網友和男友吃飯時，偶爾會開口問「你看看我今天哪裡不一樣？」但不論是剪瀏海還是畫了痣，對方不僅沒察覺，還會一副鋼鐵直男的口吻吐槽，「妳剪那幾根毛誰會看的出來啊」、「我剛以為妳是弄到髒東西」，讓她無言以對。

而近期她赴醫美診所諮詢施打Ronkyla容脂針，曾文俊醫師也表示，容脂針是經過TFDA合法認證，可以定點摧毀脂肪細胞，有效減少下顎頑固脂肪，內含有專利技術「去氧膽酸鈉」，透過免動刀的微創注射方式，針對下顎線囤積脂肪做消除，治療大約後的局部腫脹、瘀青通常在7-14天內會自行消退，約1個月後可以看到效果，後續再跟男友碰面後，對方突然笑說，「妳最近好像變瘦了欸，妳偷減肥喔？」

▲光澤診所。曾文俊醫師 (圖片/光澤診所提供)

▲光澤診所。曾文俊醫師。（圖／光澤診所提供）

這番話讓她瞬間超欣慰，直呼「你這個臭直男竟然有發現，我去打容脂針啦，是不是真的有差？」然而，男友竟白目地回，「妳以前雙下巴超可怕，現在都不見了，當然會發現啊！」

原本還沉浸在喜悅的她，一秒被拉回現實，在讚嘆容脂針的同時，也不禁苦笑道「你一天不惹我生氣會不舒服是不是！」

療程效果因人而異，並非保證每個人都有相同的效果；
有關適應症、禁忌症等副作用等問題，療程前務必親自諮詢醫師，由醫師為專業說明和診斷

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