MLB恐怖意外！球迷「6.4m看台墜地」重摔命危　球員跪地祈禱

▲ 匹茲堡海盜隊與芝加哥小熊隊比賽中觀眾從看台摔落。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國職棒大聯盟（MLB）匹茲堡海盜隊4月30日在主場PNC Park對陣芝加哥小熊隊，比賽中卻驚傳意外，一名觀眾從高達21英尺（約6.4公尺）的右外野牆墜落場內，緊急送醫治療，目前情況危急。

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There is video of a fan that fell at the Cubs vs Pirates game. — Bobby Winn Jr. (@BobbyWinnJr7) May 1, 2025

綜合《美聯社》及《紐約郵報》 等美媒，當時比賽進行到7局下半，海盜隊球員麥卡臣（Andrew McCutchen）敲出2分打點二壘安打後不久，一名男性觀眾突然從約2層樓高的右外野看台最前排摔落到場內，另一名觀眾也跳下場救人，場上球員見狀驚慌不已，趕緊向裁判示意。

現場畫面可見，當時這名男子突然整個人翻過欄杆，當場重摔地面。海盜與小熊隊運動防護團隊、球場工作人員立刻上前，對傷者進行約5分鐘急救後將他推出球場。比賽未因此正式中止，短暫暫停後便繼續進行，但場上球員紛紛跪地祈禱，麥卡臣也手握胸前的十字架為他祈福。

▲ 球員紛紛跪地祈禱。（圖／路透）

賽後球團稱男子被送往阿勒格尼總醫院，但未透露進一步病情。匹茲堡公共安全部門稍晚在社群平台X證實，該名男子目前傷勢嚴重，情況危急，警方已展開調查。