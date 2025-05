MLB恐怖意外！球迷「6.4m看台墜地」重摔命危　球員跪地祈禱

▲ 匹茲堡海盜隊與芝加哥小熊隊比賽中觀眾從看台摔落。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國職棒大聯盟(MLB)匹茲堡海盜隊4月30日在主場PNC Park對陣芝加哥小熊隊,比賽中卻驚傳意外,一名觀眾從高達21英尺(約6.4公尺)的右外野牆墜落場內,緊急送醫治療,目前情況危急。

pic.twitter.com/MqTrmyYhD3

GRAPHIC



There is video of a fan that fell at the Cubs vs Pirates game.