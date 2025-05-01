醫學院博士論文正文「僅12頁」　比參考文獻還少　引發灌水質疑

▲北京協和醫學院。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

北京協和醫學院近日爭議不斷，最新爆出2020級「4+4」學制學生的博士論文，相比其他博士論文篇幅過短，正文僅有12頁的內容，被外界質疑其學術價值。

北京中日友好醫院胸腔外科醫師肖飛出軌事件近日引發大陸輿論熱議，他出軌對象之一的實習醫師董襲瑩在協和醫學院利用「4+4」學制迅速取得學位及培訓，更被挖出她的博士論文正文僅有30頁，有灌水嫌疑。

另一起最新案例也讓人瞠目結舌，在協和醫學院往年的錄取名單中，2020級「4+4」試點班的金某木被質疑，其博士論文相比其他博士論文篇幅過短，正文僅有12頁的內容。

金某木的博士論文研究課題是《貝伐珠單抗治療復發性膠質瘤的預後模型》，該論文於2024年5月1日發表，下載次數68次，被引用0次。

這篇總共55頁的論文中，有15頁左右的參考文獻、5頁左右的附錄、14頁的文獻綜述以及7頁左右的其他內容，正文只有12頁左右。

▲《貝伐珠單抗治療復發性膠質瘤的預後模型》的目錄。（圖／翻攝羊城晚報）

對於博士論文正文僅有12頁左右，大陸多位學界人士表示，這樣的篇幅的確過短。正常來講，博士論文加上文獻綜述、引言、參考文獻等部分，篇幅應當在5萬字左右，40多頁肯定是不夠的，長的博士論文都有200多頁。

學界人士說，即便是碩士論文都要求2萬字以上，且為最低限度。「雖然不能以頁數來論學術價值，但是頁數少至少工作量是不夠的。」

協和醫學院「4+4」是指4年非醫學專業教育，加上4年醫學教育。傳統的大陸醫學生培養模式，需要攻讀臨床五年制（本科）、臨床「5+3」一體化（本碩連讀）或者臨床八年制（本博連讀），才有資格參加執業醫師考試。

此外，大陸傳統的住院醫師規範化培訓要求3年，涵蓋多科室輪轉、病例積累和技能訓練。而「4+4」模式將這一過程縮短至1年，引發了廣泛的患者安全疑慮。