控高虹安誣告卻歪樓　陳時奮出庭被掐斷發言火了：就是怕我說話

▲新竹市長高虹安（中）被旅美教授陳時奮指控誣告，17日到台北地院出庭。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市長高虹安於立委任內涉貪案，台北地院一審將於下周三（24日）宣判，她今（17日）再到北院出庭，是因先前指控旅美教授陳時奮加重誹謗不起訴，被陳反控涉嫌誣告，但庭訊糾結於她的博士論文有無抄襲資策會期刊、儼然變成著作權糾紛，陳狂批高說謊狡辯，高堅稱沒誣告、求判無罪，合議庭諭知下月（8月）21日宣判。

今庭訊時，陳時奮透過律師要求直接對高虹安發問與論告，都被高的律師擋下，主張陳既然選擇提起自訴，應依法由擔任自訴代理人的律師進行程序，審判長沒准許陳的請求。陳等到最後陳述機會，播放投影片滔滔不絕約10分鐘，說還要講半小時，但當時接近下午1點，庭訊已超過3小時。

高虹安的律師表示下午2點要在新竹地院開庭，請求合議庭控制時間，陳時奮大聲抗議「我千里迢迢從美國回來」、開庭時間不是律師決定、「你們就是怕我說話」。審判長挺身扛責「是法院拖庭、是法院責任」，讓陳再多講5分鐘，總算在下午1點辯論終結，訂於下月21日上午9點29分宣判，陳開完庭直接找媒體訪問暢所欲言。

▲旅美教授陳時奮（中）指控新竹市長高虹安誣告，17日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於2022年高虹安被台灣民眾黨提名參選新竹市長期間，原新竹市長林智堅爆發論文抄襲事件、最終錯失轉戰桃園市長寶座機會，陳時奮以筆名「翁達瑞」多次po文聲援林智堅，並指高2018年就讀美國辛辛那提大學的博士論文，大量引用資策會2017年2篇期刊論文卻沒標註出處，也涉及抄襲。

高虹安同年8月告陳時奮說她「被指導教授李傑除名」等語，與事實不符，涉嫌加重誹謗，台北地檢署偵辦認為陳對選將品行等可受公評之事合理評論，去年（2023年）將陳不起訴。陳隨即提起自訴，反控高涉嫌誣告。

今庭訊從上午9點30分開始，陳時奮聲稱當初是說高虹安被指導教授的「學術履歷」除名，他還幫高澄清博士學位不是假的，也不認為高「惡意誣告」，但他本案自訴重點，是高的博論有無抄襲跟侵害著作權。

高虹安反覆強調本件是「誣告」案，跟著作權無關，但陳時奮透過律師提問，仍糾結於高的博論有無抄襲、博論被校方下架有無申訴等，連合議庭發問，也環繞在高的博論與資策會期刊論文的關連，例如「博論引用自己的著作是否應註解，或放入參考文獻」。

高虹安解釋，她的博論引用的資策會2篇期刊論文，都是她任職資策會擔任第一作者或共同參與完成，她沒在博論註明出處「確實有疏忽」，但引註瑕疵不等於抄襲，例如總統府秘書長潘孟安的碩士論文也有引註瑕疵，僅被校方要求修改。

▲新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮指控誣告，17日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

高虹安強調，她主動請辛大重審她的博論，辛大學倫會負責人回函表示沒有學術不倫，資策會最初對外回應，也認為她博論引用的期刊論文不構成侵權，她的指導教授李傑（Jay Lee）不僅公開聲明她沒被教授除名，還建議她對不實污衊提告。

高虹安說，告陳時奮當下，有辛大的回覆、有教授的看法、有資策會的回應，「我自然認為我的博論沒問題」、「我哪有誣告？」至於資策會後來改變態度，告她涉犯《著作權法》，另案由法院審理中，也不足以證明她本件有誣告犯意。

高虹安表示，與辛大及指導教授多次視訊溝通，聽從師長建議，補充博論的引註並加入對資策會的謝詞，以求完整，博論下架可能是因為校方被匿名檢舉騷擾超過1年所致，國內很多「知名人士」的論文在網路也找不到，「難道陳時奮也要指控他們論文造假？」

▲旅美教授陳時奮指控新竹市長高虹安誣告，17日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

高虹安的律師主張，「誣告」罪須以「申告出於憑空捏造」才能成立，高告陳時奮目的是辨明是非曲直，且陳本件自訴範圍根本不是高當初提告內容，求判無罪。陳時奮的律師建請對高從重量刑、「立下標竿」。

陳時奮自稱「善盡公民責任的大學教授」，指高虹安抄襲論文「茲事體大、是嚴重學術瑕疵」，這種誠信問題應讓選民知悉，因抄襲對西方政治人物而言是「死罪」。陳批高玩文字遊戲，他可以戳破高誤導法庭的謊言，高的狡辯就像偷吃蛋糕，卻說「只吃一半，另一半沒吃」，陳譏高「用雞腿換的博士學位」，更罵高變造辛大回函「假傳聖旨」、心虛轉移焦點等。