　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控高虹安誣告卻歪樓　陳時奮出庭被掐斷發言火了：就是怕我說話

▲▼陳時奮告高虹安誣告-高虹安。（圖／記者黃克翔攝）

▲新竹市長高虹安（中）被旅美教授陳時奮指控誣告，17日到台北地院出庭。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市長高虹安於立委任內涉貪案，台北地院一審將於下周三（24日）宣判，她今（17日）再到北院出庭，是因先前指控旅美教授陳時奮加重誹謗不起訴，被陳反控涉嫌誣告，但庭訊糾結於她的博士論文有無抄襲資策會期刊、儼然變成著作權糾紛，陳狂批高說謊狡辯，高堅稱沒誣告、求判無罪，合議庭諭知下月（8月）21日宣判。

今庭訊時，陳時奮透過律師要求直接對高虹安發問與論告，都被高的律師擋下，主張陳既然選擇提起自訴，應依法由擔任自訴代理人的律師進行程序，審判長沒准許陳的請求。陳等到最後陳述機會，播放投影片滔滔不絕約10分鐘，說還要講半小時，但當時接近下午1點，庭訊已超過3小時。

高虹安的律師表示下午2點要在新竹地院開庭，請求合議庭控制時間，陳時奮大聲抗議「我千里迢迢從美國回來」、開庭時間不是律師決定、「你們就是怕我說話」。審判長挺身扛責「是法院拖庭、是法院責任」，讓陳再多講5分鐘，總算在下午1點辯論終結，訂於下月21日上午9點29分宣判，陳開完庭直接找媒體訪問暢所欲言。

▲▼旅美教授陳時奮指控新竹市長高虹安誣告，17日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲旅美教授陳時奮（中）指控新竹市長高虹安誣告，17日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於2022年高虹安被台灣民眾黨提名參選新竹市長期間，原新竹市長林智堅爆發論文抄襲事件、最終錯失轉戰桃園市長寶座機會，陳時奮以筆名「翁達瑞」多次po文聲援林智堅，並指高2018年就讀美國辛辛那提大學的博士論文，大量引用資策會2017年2篇期刊論文卻沒標註出處，也涉及抄襲。

高虹安同年8月告陳時奮說她「被指導教授李傑除名」等語，與事實不符，涉嫌加重誹謗，台北地檢署偵辦認為陳對選將品行等可受公評之事合理評論，去年（2023年）將陳不起訴。陳隨即提起自訴，反控高涉嫌誣告。

今庭訊從上午9點30分開始，陳時奮聲稱當初是說高虹安被指導教授的「學術履歷」除名，他還幫高澄清博士學位不是假的，也不認為高「惡意誣告」，但他本案自訴重點，是高的博論有無抄襲跟侵害著作權。

高虹安反覆強調本件是「誣告」案，跟著作權無關，但陳時奮透過律師提問，仍糾結於高的博論有無抄襲、博論被校方下架有無申訴等，連合議庭發問，也環繞在高的博論與資策會期刊論文的關連，例如「博論引用自己的著作是否應註解，或放入參考文獻」。

高虹安解釋，她的博論引用的資策會2篇期刊論文，都是她任職資策會擔任第一作者或共同參與完成，她沒在博論註明出處「確實有疏忽」，但引註瑕疵不等於抄襲，例如總統府秘書長潘孟安的碩士論文也有引註瑕疵，僅被校方要求修改。

▲▼新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮指控誣告，17日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮指控誣告，17日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

高虹安強調，她主動請辛大重審她的博論，辛大學倫會負責人回函表示沒有學術不倫，資策會最初對外回應，也認為她博論引用的期刊論文不構成侵權，她的指導教授李傑（Jay Lee）不僅公開聲明她沒被教授除名，還建議她對不實污衊提告。

高虹安說，告陳時奮當下，有辛大的回覆、有教授的看法、有資策會的回應，「我自然認為我的博論沒問題」、「我哪有誣告？」至於資策會後來改變態度，告她涉犯《著作權法》，另案由法院審理中，也不足以證明她本件有誣告犯意。

高虹安表示，與辛大及指導教授多次視訊溝通，聽從師長建議，補充博論的引註並加入對資策會的謝詞，以求完整，博論下架可能是因為校方被匿名檢舉騷擾超過1年所致，國內很多「知名人士」的論文在網路也找不到，「難道陳時奮也要指控他們論文造假？」

▲▼旅美教授陳時奮指控新竹市長高虹安誣告，17日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲旅美教授陳時奮指控新竹市長高虹安誣告，17日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

高虹安的律師主張，「誣告」罪須以「申告出於憑空捏造」才能成立，高告陳時奮目的是辨明是非曲直，且陳本件自訴範圍根本不是高當初提告內容，求判無罪。陳時奮的律師建請對高從重量刑、「立下標竿」。

陳時奮自稱「善盡公民責任的大學教授」，指高虹安抄襲論文「茲事體大、是嚴重學術瑕疵」，這種誠信問題應讓選民知悉，因抄襲對西方政治人物而言是「死罪」。陳批高玩文字遊戲，他可以戳破高誤導法庭的謊言，高的狡辯就像偷吃蛋糕，卻說「只吃一半，另一半沒吃」，陳譏高「用雞腿換的博士學位」，更罵高變造辛大回函「假傳聖旨」、心虛轉移焦點等。

ET快訊
快訊／16:53規模4.7地震　8縣市有感「最大震度4級」
快訊／發生地震！　預估震度3級
快訊／遭起訴求重刑　楊文科回應了
快訊／雨區擴大！12縣市大雨特報　大雷雨灌6地
快訊／楊文科涉圖利建商！　天坑豐邑喊冤：絕無偷工減料
台中酒店紅牌殺男友「水泥埋屍」　閨蜜自拍成鐵證
快訊／大雷雨轟2縣市　警戒1小時
快訊／台中女墜大排死亡　遺體漂3公里
快訊／火燒車！　駕駛座遺體已碳化
快訊／雨來了！10縣市大雨特報　下到入夜
快訊／女店員搞垮整間店！　可不可招牌拆掉了
竹科人上班都穿「這2牌」！他求問好在哪：都想買了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

楊麗花二審仍敗訴！婆婆遺產稅官司　須連帶賠3395萬

天坑案圖利建商遭起訴　楊文科：盼法院還我清白與聲譽

快訊／檢批楊文科官商勾結求重刑　天坑豐邑率先喊冤：絕無偷工減料

感謝追出貪官汙吏！竹北天坑受災戶發聲　要豐邑提撥公安基金

酒店紅牌殺男友「水泥埋屍丟工廠」　閨密自拍照成鐵證…判27年半

南港工人「17樓電梯井墜14樓」慘死　建商賠家屬860萬和解免關

快訊／台中女墜大排死亡　遺體「豐原漂流到神岡」被尋獲

10連霸將中斷！宏福掏空案纏訟23年　北市議員陳政忠判刑定讞

「侍建商如上賓視百姓如草芥」　檢察官痛罵楊文科：虛偽！

快訊／彰化火燒車！78歲阿伯倒臥駕駛座　遺體已碳化

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

李多慧質問沒到場粉絲　生氣喊：去別的球場？

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影_

40歲孕婦駕車「醫院車道暴衝」　2行人遭撞飛...重傷搶救中

狗狗去世後她再帶回一隻　爸抗拒→每天抱著不放手

萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

楊麗花二審仍敗訴！婆婆遺產稅官司　須連帶賠3395萬

天坑案圖利建商遭起訴　楊文科：盼法院還我清白與聲譽

快訊／檢批楊文科官商勾結求重刑　天坑豐邑率先喊冤：絕無偷工減料

感謝追出貪官汙吏！竹北天坑受災戶發聲　要豐邑提撥公安基金

酒店紅牌殺男友「水泥埋屍丟工廠」　閨密自拍照成鐵證…判27年半

南港工人「17樓電梯井墜14樓」慘死　建商賠家屬860萬和解免關

快訊／台中女墜大排死亡　遺體「豐原漂流到神岡」被尋獲

10連霸將中斷！宏福掏空案纏訟23年　北市議員陳政忠判刑定讞

「侍建商如上賓視百姓如草芥」　檢察官痛罵楊文科：虛偽！

快訊／彰化火燒車！78歲阿伯倒臥駕駛座　遺體已碳化

偽造車牌問題　從治安上升到國安層次

陳美鳳攜帥哥遊青森！　縣長當副廚烤肉同歡「當場宣布好消息」

帶女友家人去日本「導遊兼翻譯」！　他曝8天崩潰經歷：想分手

快訊／16:53花蓮近海規模4.7地震　8縣市有感「最大震度4級」

夏天拍懷孕戲有多辛苦？八點檔女星「綁假孕肚+腰封」熱到變瘦了

ETF月配新秀冠軍！00946首配0.067元　年化配息率逾7%

開箱澎湖絕美海景民宿！穿梭摩洛哥建築宛如置身國外　坐賞浪漫夕陽

手搖店員被客訴！霸王茶姬竟「大字報」貼出個資　挨批好大威風

同事玩笑開過頭　女坐3F圍牆「翻落天井」重摔亡！恐怖畫面曝

快訊／花蓮發生地震　宜花預估震度3級

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

社會熱門新聞

親友肉搜擋道駕駛　駕駛討道歉

培諾米達信義幼兒園毛畯珅案！監院發聲

可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

試管嬰入住10天窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

快訊／台南男女受困住處電梯3天

台南夫妻困自宅電梯3天！岳母驚聞「救命」嚇壞報警

即／楊文科貪污起訴！包庇天坑建商惡性重大

姊弟命喪國3！她勇救3人「冥婚」代他照顧媽

檢警破解「創意私房」暗網紀錄　全台逮40多人

竹北天坑挖出2.5億貪污案！工務處長藏寶圖找到1483萬現金

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

即／台中30歲男豪宅19樓墜落亡

小商人揭幼兒園狼師個資怒嗆政府　呱吉逆風發聲

桃機深夜槍響　歹徒撞警被開13槍仍逃脫

更多熱門

相關新聞

徐乃麟花300萬律師費　籲提高「加重誹謗」罪刑

徐乃麟花300萬律師費　籲提高「加重誹謗」罪刑

藝人徐乃麟被控指使李姓女會計偽造90萬元支票，經檢察官調查後，這張票是女子曹小均為了幫朋友蔡曜丞擔保借款所出具的支票，認為徐、李並無犯罪，處分不起訴，徐乃麟16日大動作到台北地檢署大門開記者會，反控曹、蔡分別涉嫌偽證與誣告罪外，徐乃麟還呼籲立法院長韓國瑜，提高加重誹謗的罪刑。

金門首例！經銷商非法賣機上盒遭判刑

金門首例！經銷商非法賣機上盒遭判刑

鄭文燦收押不公平？吳達偉：高虹安沒被壓案7年

鄭文燦收押不公平？吳達偉：高虹安沒被壓案7年

評超思進口巴西蛋遭告誹謗　邱毅批昔日學生躲起來

評超思進口巴西蛋遭告誹謗　邱毅批昔日學生躲起來

賴「大整肅」下個對象？柯：怕什麼

賴「大整肅」下個對象？柯：怕什麼

關鍵字：

誣告高虹安加重誹謗著作權資策會博士論文抄襲

讀者迴響

熱門新聞

東京30歲女子遭集體性侵！日本國腳人在現場　當場被逮捕

親友肉搜擋道駕駛　駕駛討道歉

即／瞞已婚哭了　啦啦隊女神證實：我離婚了

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

可不可女店員被炎上！「親友疑出面」狂求刪文

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

領錢了！明起15項給付接力入帳　185萬人平均領1.87萬元

全球最罕見鯨魚沖上海灘　人類未見過活體

培諾米達信義幼兒園毛畯珅案！監院發聲

可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

試管嬰入住10天窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

快訊／台南男女受困住處電梯3天

台南夫妻困自宅電梯3天！岳母驚聞「救命」嚇壞報警

天赦日遇「關聖帝君聖誕」　錯過再等57年

更多

最夯影音

更多

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面