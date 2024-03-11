獨／資策會與高虹安調解破局　博論涉抄襲案重回訴訟對決

▲新竹市長高虹安（中）被資策會自訴控告博士論文抄襲案調解破局，所涉《著作權法》罪嫌將恢復審理。（圖／記者黃哲民攝）



記者黃哲民／台北報導

資訊工業策進會向台北地院提起自訴，指控新竹市長高虹安就讀美國辛辛那提大學的博士論文，抄襲高任職資策會時參與的2篇期刊論文，涉犯《著作權法》，經法官安排雙方試行調解，日前第5度協商因資策會表明不願再調解而喊卡、歷時4個月的和解進度確定破局，全案將重回刑事庭審理，有待法官擇期開庭。

據悉，談判破局原因是雙方退讓已到極限，但就是差那麼一點、無法達成共識，既然雙方認知仍有落差，資策會因此決定回到訴訟，讓承審法官做決定。

本案源於高虹安前年（2022年）10月競選新竹市長期間，被資策會自訴她2018年向美國辛辛那提大學機械工程研究所提交的博士論文，抄襲她2017年任職資策會參與發表的2篇期刊論文，內容各約3成與8成、涉犯《著作權法》，包括未經同意就以重製、改作方式大量複製圖文、表格、公式與文字段落。

▲資訊工業策進會前年（2022年）委任律師陳家輝（右）、周宇修向台北地院提起自訴，控告新竹市長高虹安涉犯《著作權法》。（圖／記者黃哲民攝）

資策會聲稱著作權與科專研發成果遭嚴重侵害，「迫於無奈，決定提告」，資策會並以電子郵件寄存證信函給辛辛那提大學，指稱高虹安的博論涉侵害著作權。

當時選舉期間、國內多名政治人物身陷碩、博士論文抄襲風暴，高虹安除公開辛辛那提大學的回函證明自己沒抄襲、主張自己合理使用學術資料，高並指資策會前年9月曾說她引用期刊論文沒涉及營利、不構成侵權、1個禮拜後卻改口，她「能理解資策會同事和長官承受莫大壓力」，但她喊話「選舉的恩怨應該放下了」。

刑案去年（2023年）3月首度開庭僅傳訊資策會人員調查、不開放旁聽，去年9月第2度開庭傳訊高虹安出庭，同樣不公開審理，但經法官促成，雙方同意移付調解，隨即於去年10月25日初次試行調解，雙方當事人、委任律師及法院均保密協商過程。

據悉，至今年（2024年）1月底農曆春節前，雙方歷經4度調解，對於3大條件趨近達成共識，包括高虹安捐助一定金額給慈善團體、修改博論以及與資策會發表共同聲明，尤其最棘手的聲明內容，更接近「只剩1句話有歧見」的程度，因此表定於上月（2月）27日第5度調解，希望拍板定案。

不過資策會在協商前夕突然喊卡，向北院表明不願繼續調解，使得可望平和落幕的計畫因而破局，全案將重回刑事庭審理，由法官擇期開庭。高虹安目前在北院共有3件刑案以被告身分待審，分別為本件資策會所提侵犯著作權案、旅美教授陳時奮（翁達瑞）所提誣告案，以及檢方起訴立委任內涉詐領公費助理補助費46萬餘元貪污案，貪污案已排定密集審理至今年5月底。