　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高虹安贏了！涉貪剛重判挨告侵害著作權脫罪　法官：太晚提告

▲新竹市長高虹安遭判刑，錄影片回應了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市長高虹安今自錄影片表示將對貪污一審有罪判決上訴。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市長高虹安因被控2020年擔任立委時，涉詐領立法院公費助理補助，今（26日）被依《貪污治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，雖仍可上訴，但內政部立刻宣布依法停止她的市長職務，但在高虹安四面楚歌之際，北院為她送來1個好消息，她被資策會指控抄襲期刊論文涉犯《著作權法》1案，歷經5次調解破局，法官認定提告逾期，今判不受理，可上訴。

資策會前年（2022年）10月25日提起本件自訴，指控高虹安2018年就讀美國辛辛那提大學時所提交的博士論文，抄襲她任職資策會時參與發表的2篇期刊論文，引用比例各約8成與3成，超出合理使用範圍且未經資策會同意，涉犯《著作權法》。

▲▼資訊工業策進會委任律師陳家輝（右）、周宇修提起自訴，控告新竹市長高虹安涉犯《著作權法》，雙方尚未試行調解。（圖／記者黃哲民攝）

▲財團法人資訊工業策進會委任律師陳家輝（右）、周宇修提起自訴，控告新竹市長高虹安涉犯《著作權法》。（圖／記者黃哲民攝）

資策會提告當時，高虹安經台灣民眾黨提名，正競選新竹市長，同一時期，包括民進黨提名參選桃園市長的新竹市前市長林智堅等政治人物，深陷一連串論文抄襲風暴，林智堅被台大撤銷碩士學位、退選由鄭運鵬接替競選。

高虹安不認罪，指資策會2022年9月曾說她引用期刊論文沒營利、不構成侵權，但1個禮拜後又改口，她「能理解資策會同事和長官承受莫大壓力」，但她認為「選舉的恩怨應該放下了」。

全案去年（2023年）3月首度開庭，僅傳資策會委任律師說明提告內容，去年9月高虹安第1次為本案出庭，法官經雙方同意、排定試行調解，歷經5次磋商，針對資策會要求賠償、公開道歉與修改論文等事項，雙方未能達成共識，今年（2024年）3月破局、重回訴訟，不過本案法官之後未開庭。

高虹安因另涉詐領立院公費助理補助案，今被依利用職務機會詐取財物等罪判刑7年4月、褫奪公權4年，且須沒收犯罪所得11萬6514元，內政部立刻發新聞稿，宣布依《地方制度法》將高虹安的市長職務停職，由副市長邱臣遠代理，即日生效。

▲▼高虹安先前告陳時奮有關論文抄襲案涉嫌誹謗，陳時奮獲判無罪後反訴高虹安誣告，北院開庭傳喚高虹安出庭。（圖／記者湯興漢攝）

▲高虹安（右）先前因涉貪案、遭資策會指控涉犯《著作權法》、旅美教授陳時奮指控涉嫌誣告等3案，曾1個月內3度到台北地院出庭。（圖／記者湯興漢攝）

不料《著作權法》案突然在同一天審結，認定資策會提告逾期，判決自訴不受理。理由是旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）2021年10月18日，在個人臉書po文指稱高虹安的博論涉嫌抄襲資策會期刊論文，資策會承認當下，就知悉高虹安可能侵害著作權，除聯繫高虹安查證，也自行比對論文內容。

但資策會當時認為，高虹安的博論雖有抄襲資策會期刊論文問題，卻沒將其中的理論實際應用，因此決議不處理此事，有時任資策會駐國會聯絡人與高虹安的對話訊息、錄音譯文，以及資策會2022年9月20日的聲明稿可證。

此外，法官認為本案資策會2篇期刊論文各僅6頁，加上陳時奮po文時，高虹安的博論已上網開放大眾下載，資策會所屬科技法律研究所自能在陳po文不久就完成比對，不可能是在提告前6個月內，才察覺可能遭高虹安侵害著作權。

資策會聲稱最初因信任高虹安、沒比對論文，2022年10月間經媒體報導才補做比對而確認，法官不採信，認定資策會本件自訴超出6個月的告訴期間，不符法定程序，因此不經言詞辯論程序，直接判決自訴不受理，可上訴。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／颱風假連4天！高雄市宣布明「10行政區」停班課
直擊！　警義消「人力+怪手」爬土石流冒險送物資
快訊／車輛遭砸扁　維修員宣告不治
高虹安贏了！挨告侵害著作權　法官：太晚提告
「颱風雞排」開吃！民眾排隊2.5hrs：值得
下周恐又有熱帶系統生成　「這2天」最靠近台灣
嘉義男浮屍身分確認！昨落水通報失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

直擊！新佳陽部落成孤島　警義消「人力+怪手」爬土石流冒險送物資

快訊／留守阿里山搶修！林鐵班長完成任務　返家途中被落石砸中亡

高虹安贏了！涉貪剛重判挨告侵害著作權脫罪　法官：太晚提告

「颱風雞排」開吃！有人排隊2.5hrs　最遠從板橋坐火車再衝芎林

進口動物用禁藥10年海削1800萬　生技公司負責人起訴

嘉義男浮屍身分確認！昨落水通報失蹤　今被發現陳屍農田水中

快訊／新北女落水躺河中「全身酒味意識不清」　警消救起送醫

快訊／凱米釀7死785傷！嘉義男女2浮屍身分待查　1人掉水溝失蹤

南投再爆土石流！信義鄉東埔村、明德村成孤島　災民視角畫面曝

她遭詐80萬又被銀行催繳貸款　台中港警颱風夜救災也救命

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

大雨連下5hrs溪水淹沒橋面　高雄人見水位高度喊不妙

高雄大樓車道變滑水道　電梯門一開小瀑布傾瀉

花蓮女兒牆「6樓掉下」砸轎車　媽媽傷重身亡...兒昏迷搶救中

高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」　消防鳴笛聲不斷

《大熊餐廳》艾美獎破紀錄23項入圍　「零負評神劇」第3季回歸！地獄廚房回來了

#凱米颱風 太強被吹歪　邊境犬出門下秒「滿臉驚恐」

直擊！新佳陽部落成孤島　警義消「人力+怪手」爬土石流冒險送物資

快訊／留守阿里山搶修！林鐵班長完成任務　返家途中被落石砸中亡

高虹安贏了！涉貪剛重判挨告侵害著作權脫罪　法官：太晚提告

「颱風雞排」開吃！有人排隊2.5hrs　最遠從板橋坐火車再衝芎林

進口動物用禁藥10年海削1800萬　生技公司負責人起訴

嘉義男浮屍身分確認！昨落水通報失蹤　今被發現陳屍農田水中

快訊／新北女落水躺河中「全身酒味意識不清」　警消救起送醫

快訊／凱米釀7死785傷！嘉義男女2浮屍身分待查　1人掉水溝失蹤

南投再爆土石流！信義鄉東埔村、明德村成孤島　災民視角畫面曝

她遭詐80萬又被銀行催繳貸款　台中港警颱風夜救災也救命

學霸愛心不落人後　響應台東大學校長「鯨豚理論」積極扶弱

快訊／颱風假連4天！高雄市宣布7／27「10行政區」停班停課

王淨宇宙入侵多倫多！《鬼才之道》入選「午夜瘋狂」單元　3年來首部台片

《甄嬛傳》陶昕然遭執行導演針對　挨罵髒話…她當場抓狂反擊

郭阜林轉隊首戰緊張到發抖　合體浣熊兄弟吳念庭疑惑：哪裡像？

川崎「忍者H2氫燃料重機」展演！保留機械增壓、排放更環保

直擊！新佳陽部落成孤島　警義消「人力+怪手」爬土石流冒險送物資

淹水面積小、退水速度快　行政院：前瞻治水工程已將影響降到最小

快訊／留守阿里山搶修！林鐵班長完成任務　返家途中被落石砸中亡

深耕陸多年！明道喊話「想把時間留給台北」　巴黎砸3千萬置產當瑪丹娜鄰居

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

即／A助理費46萬　高虹安一審判7年4月

台中沙鹿泡在水裡　超商內部整片水

快訊／顏寬恒涉貪！一審判決出爐

高雄大淹水挨轟！粉專曝7張照對比

車燈大廠台南倉庫全面燃燒　150勇消搶救5hrs還在燒

地下室變滯洪池！水淹3樓高800汽機車

老翁在家過世！妻女將遺體「放冰箱3天」

即／台南自小客撞電桿「折成V字形」駕駛慘死

快訊／高虹安宣布退出民眾黨：我會提出上訴

大規模山崩畫面曝！　搶災人員才抬頭急上車逃命

彰化明上班上課鄉鎮泡水中　王惠美被灌爆

亂貼蘇迪勒舊照假造凱米災情　34歲男認涉2罪

國10追撞驚悚畫面曝　輪圈爆開噴飛滿地血

貪污若有罪　高虹安恐終身不得參選

更多熱門

相關新聞

重判7年4個月！　高虹安「還有5案偵辦中」

重判7年4個月！　高虹安「還有5案偵辦中」

新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理加班費46萬餘元案，台北地院今天上午宣判，高虹安被依貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，判刑7年4月、褫奪公權4年，可上訴。另外，竹市議會民進黨團在2023年到新竹地檢署告發高虹安，指她住豪宅、涉入都更等違反貪污治罪條例等共5案，新竹地檢署皆已分他字案偵辦中。

高虹安批法院宣判「前所未見、前後矛盾」

高虹安批法院宣判「前所未見、前後矛盾」

王郁文夫「力辯法官」護妻　挑戰判決喊：沒犯意

王郁文夫「力辯法官」護妻　挑戰判決喊：沒犯意

邱臣遠「全力支持高虹安上訴」　網卻狂刷3字！

邱臣遠「全力支持高虹安上訴」　網卻狂刷3字！

臉書發1396字長文喊冤！高虹安喊：司法讓人失望

臉書發1396字長文喊冤！高虹安喊：司法讓人失望

關鍵字：

高虹安資策會抄襲博士論文期刊論文著作權自訴不受理

讀者迴響

熱門新聞

5縣市逆轉「今改停班停課」

即／A助理費46萬　高虹安一審判7年4月

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

台中沙鹿泡在水裡　超商內部整片水

快訊／顏寬恒涉貪！一審判決出爐

9縣市12地區明放颱風假！　全台「停班課懶人包」一次看

高雄大淹水挨轟！粉專曝7張照對比

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

快訊／小吳現身「一開始就知道有奶精」鞠躬道歉

「淹成水世界」彰化照常上班上課　縣長被罵翻

車燈大廠台南倉庫全面燃燒　150勇消搶救5hrs還在燒

地下室變滯洪池！水淹3樓高800汽機車

老翁在家過世！妻女將遺體「放冰箱3天」

凱米減弱變瘦！前腳剛走又有熱帶擾動發展

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

更多

最夯影音

更多

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

大雨連下5hrs溪水淹沒橋面　高雄人見水位高度喊不妙

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面