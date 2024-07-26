高虹安贏了！涉貪剛重判挨告侵害著作權脫罪　法官：太晚提告

▲新竹市長高虹安今自錄影片表示將對貪污一審有罪判決上訴。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市長高虹安因被控2020年擔任立委時，涉詐領立法院公費助理補助，今（26日）被依《貪污治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，雖仍可上訴，但內政部立刻宣布依法停止她的市長職務，但在高虹安四面楚歌之際，北院為她送來1個好消息，她被資策會指控抄襲期刊論文涉犯《著作權法》1案，歷經5次調解破局，法官認定提告逾期，今判不受理，可上訴。

資策會前年（2022年）10月25日提起本件自訴，指控高虹安2018年就讀美國辛辛那提大學時所提交的博士論文，抄襲她任職資策會時參與發表的2篇期刊論文，引用比例各約8成與3成，超出合理使用範圍且未經資策會同意，涉犯《著作權法》。

▲財團法人資訊工業策進會委任律師陳家輝（右）、周宇修提起自訴，控告新竹市長高虹安涉犯《著作權法》。（圖／記者黃哲民攝）

資策會提告當時，高虹安經台灣民眾黨提名，正競選新竹市長，同一時期，包括民進黨提名參選桃園市長的新竹市前市長林智堅等政治人物，深陷一連串論文抄襲風暴，林智堅被台大撤銷碩士學位、退選由鄭運鵬接替競選。

高虹安不認罪，指資策會2022年9月曾說她引用期刊論文沒營利、不構成侵權，但1個禮拜後又改口，她「能理解資策會同事和長官承受莫大壓力」，但她認為「選舉的恩怨應該放下了」。

全案去年（2023年）3月首度開庭，僅傳資策會委任律師說明提告內容，去年9月高虹安第1次為本案出庭，法官經雙方同意、排定試行調解，歷經5次磋商，針對資策會要求賠償、公開道歉與修改論文等事項，雙方未能達成共識，今年（2024年）3月破局、重回訴訟，不過本案法官之後未開庭。

高虹安因另涉詐領立院公費助理補助案，今被依利用職務機會詐取財物等罪判刑7年4月、褫奪公權4年，且須沒收犯罪所得11萬6514元，內政部立刻發新聞稿，宣布依《地方制度法》將高虹安的市長職務停職，由副市長邱臣遠代理，即日生效。

▲高虹安（右）先前因涉貪案、遭資策會指控涉犯《著作權法》、旅美教授陳時奮指控涉嫌誣告等3案，曾1個月內3度到台北地院出庭。（圖／記者湯興漢攝）

不料《著作權法》案突然在同一天審結，認定資策會提告逾期，判決自訴不受理。理由是旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）2021年10月18日，在個人臉書po文指稱高虹安的博論涉嫌抄襲資策會期刊論文，資策會承認當下，就知悉高虹安可能侵害著作權，除聯繫高虹安查證，也自行比對論文內容。

但資策會當時認為，高虹安的博論雖有抄襲資策會期刊論文問題，卻沒將其中的理論實際應用，因此決議不處理此事，有時任資策會駐國會聯絡人與高虹安的對話訊息、錄音譯文，以及資策會2022年9月20日的聲明稿可證。

此外，法官認為本案資策會2篇期刊論文各僅6頁，加上陳時奮po文時，高虹安的博論已上網開放大眾下載，資策會所屬科技法律研究所自能在陳po文不久就完成比對，不可能是在提告前6個月內，才察覺可能遭高虹安侵害著作權。

資策會聲稱最初因信任高虹安、沒比對論文，2022年10月間經媒體報導才補做比對而確認，法官不採信，認定資策會本件自訴超出6個月的告訴期間，不符法定程序，因此不經言詞辯論程序，直接判決自訴不受理，可上訴。