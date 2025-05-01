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社會 社會焦點 保障人權

國1白車翻覆暖心聯結車蛇行保護　離開10分鐘黑車衝撞警車

記者鄧木卿／台中報導

國道一號南下166公里台中路段，今天凌晨6點多發生1輛自小客車翻覆意外，後方來車紛紛緩速通過，險象環生，不久，有輛聯結車歪歪扭扭蛇行前來，突然方向盤一轉，整輛車竟橫在國道上，似乎協助擋住後方來車，20分鐘後，拖吊車、緩撞車和警車都到了，聯結車任務完成駛離，不料，10分鐘後，1輛黑色小客車竟然衝撞緩撞車、警車，駕駛輕傷，詳情正由國道警察釐清中。

▲▼國道1輛自小客車翻覆，好心聯結車「擋道」防止追撞，不料，10分鐘後，還是有輛黑色車子衝撞。（圖／民眾提供，下同）

▲國道1輛自小客車翻覆，好心聯結車「擋道」防止追撞，不料，10分鐘後，還是有輛黑色車子衝撞。（圖／民眾提供，下同）

21歲楊姓男子駕駛自小客車自撞內側護欄後，翻覆在內側及中線車道，警消獲報趕往，車上的一對男女已自行脫困，手腳輕微擦挫傷，救護人員包紮傷口後，2人留在現場等待拖吊車。

後方來車發現翻覆車子，紛紛減速通過，1輛聯結車如蛇行般開到現場，突然車子一橫，擋住3個車道，作為屏障，以免後方來車追撞翻覆車輛，造成嚴重意外，聯結車駕駛等到拖吊車、緩撞車和警車都到了，他才駛離。

▲▼國道1輛自小客車翻覆，好心聯結車「擋道」防止追撞，不料，10分鐘後，還是有輛黑色車子衝撞。（圖／民眾提供，下同）

不料，聯結車才開走10分鐘，警方還在現場處理，突然46歲尤姓男子駕駛的黑色自小客車從後方高速追撞，先撞上23歲沈姓男子開的緩撞工程車，緩撞車再撞上警車，還好當時人員都沒在車內，尤男車子車頭全毀，擋風玻璃破裂，右手受傷包紮後，坐上救護車送醫。

事故已於7點52分完全排除，各駕駛人均無飲酒情形，有關肇事經過及肇因研判由國道調查釐清中。

▲▼國道1輛自小客車翻覆，好心聯結車「擋道」防止追撞，不料，10分鐘後，還是有輛黑色車子衝撞。（圖／民眾提供，下同）

▲▼國道1輛自小客車翻覆，好心聯結車「擋道」防止追撞，不料，10分鐘後，還是有輛黑色車子衝撞。（圖／民眾提供，下同）

▲▼國道1輛自小客車翻覆，好心聯結車「擋道」防止追撞，不料，10分鐘後，還是有輛黑色車子衝撞。（圖／民眾提供，下同）

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