休旅車開ACC國1對決緩撞車！彈飛騎上分隔島　新車慘況曝光

▲國道1號苗栗三義路段，今上午發生休旅車開ACC輔助駕駛系統，高速撞緩撞車後，休旅車嚴重毀損。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

國道1號南下三義路段今（30日）上午7點多，發生休旅車追撞施工緩事故，阮姓男子獨自開今年初剛買的新車，開啟ACC自動輔助駕駛系統，疑因精神不濟，高速衝撞高公局的緩撞車後，休旅車再甩尾跨上中央分隔島，車子嚴重毀損，幸好未釀成人員傷亡。

國道第2大隊表示，今天上午7時25分接獲報案，國道1號南向148.5公里、苗栗縣三義路段發生交通事故案，巡邏警車抵達時，發現1輛白色休旅車，因衝撞緩撞車造成車頭嚴重毀損，後輪甩尾跨越中央分隔島，阮姓駕駛（33歲）幸運未受傷，事故現場在7時49分排除交通障礙。

警方調查，阮姓男子自稱肇事休旅車今年初才新買，行駛中有開啟自動輔助駕駛系統，雙手也放在方向盤，突然精神狀況不濟未留意前方動態，撞擊內線車道彭男 （53歲）駕駛的施工緩撞車尾部，無人受傷，雙方駕駛沒有酒駕。

警方，呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。