　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣全中運代表隊佳績連連　13金10銀18銅繼續拼戰

▲114年全國中等學校運動會，雲林縣代表隊在賽事中已奪下13面金牌、10面銀牌與18面銅牌的佳績。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗南高中侯羽希獲高女女舉重金牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

114年全國中等學校運動會，雲林縣代表隊在賽事中表現相當出色，目前已奪下13面金牌、10面銀牌與18面銅牌的佳績，不僅反映出選手們長時間訓練的成果，也彰顯雲林縣政府近年來在基層體育扎根，增聘20位專任運動教練所展現的績效。

西螺國中羽球隊在睽違12年之後，再度拿下男子團體金牌。軟網項目成績計有斗六高中莊宜庭的高女組單打、莿桐國中林繹杰的國男單打、斗六國中徐語彤、張琇雁的國女雙打奪下金牌。同校的鄭博鴻在國男單打與國女單打的林芯卉，也為學校拿下兩面銀牌。斗六高中李翔富在高男單打奪銀，莿桐國中林宜樺國女單打也有銅牌。總計軟網項目，拿下3金3銀1銅的佳績。

田徑項目也有大收穫，高男撐竿跳穿金又戴銀，斗南高中黃优弘以4公尺90掄元奪魁，許哲睿以4公尺80得銀。斗六國中李靖惠在國女鏈球以50公尺52稱后，同校蘇翊涵在國女100公尺以12秒追金。再加上日前的獎牌。目前已累積了5金3銀3銅的表現。木球土庫商工李采宴、鐘圓鈞的雙人賽也是第一名。二崙國中李嘉育、薛各展兩人國男雙打銀牌，義峰高中男子雙人林庭緯、金喜恩與女子雙人紀翊宣、盧冠臻兩組也得到銅牌。

另外斗南高中陳心瑜在高女組滑輪溜冰1000公尺爭先賽、斗南高中侯羽希高女舉重55公斤級、崇德國中劉映辰國女組空手道個人形項目，也都順利拿下金牌。斗六國中賴閎翊在國男組滑輪溜冰1000公尺爭先賽與虎尾國中王子紘在國男組空手道個人對打第四量級也都有銀牌入袋。

▲114年全國中等學校運動會，雲林縣代表隊在賽事中已奪下13面金牌、10面銀牌與18面銅牌的佳績。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺國中獲得國男羽球團體組金牌與校長林彩玲。（圖／記者游瓊華翻攝）
 

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
655 4 6696 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
剴剴裸身罰站「像軍人稍息」被狂揍！　她作證痛批保母：不是人
台中「菩薩議員」離世　母女3人都是議員
女網紅影射「強吻、讓很多女生墮胎」　勾惡回應了
藍營一姐點頭上凱道　台中至少65遊覽車聲援「總數無上限」
「最炫的一群人」最年輕已35歲　網爆共鳴：叫叔叔阿姨算客氣
快訊／台股收漲845.71點、史上第2大漲點　台積電漲57元
撂人球棒狂毆前女友　「直播界男神」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘇花匯德隧道照明養護！4／28~30夜間交管　單線雙向輪放

斗南警副所長暖心關懷弱勢里民　聯繫善心團體雪中送炭

雲林縣全中運代表隊佳績連連　13金10銀18銅繼續拼戰

西螺警分局齊力打詐防詐　600人與會共築安全防線

花蓮特色店家遴選開跑！集結7大主題路線　橫跨北中南區海岸線　

精神醫療跨區整合！2大精神專科教學醫院攜手合作簽訂意向書

小小消防員出動！台南福佑幼稚園防災體驗地震模擬+火場逃生全學會

旅途中定格最美鐵道風景線！鐵道觀光之美攝影比賽徵件開跑

80歲婦外出未回　子著急四處找… 內埔警送返家

熱情響應！　基隆市政府公益青年電動機車申請踴躍

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

#女房東 還原砸店始末！轟 #樋口飯糰 夫婦 ：我還不夠仁慈嗎？ #高雄

高雄人的溫暖！「樋口飯糰」一早湧現人潮　人龍一路排到停車場

白敬亭在五月天前超緊張　阿信「看你戲長大」逗他

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

康橋學校成年禮嚴重車禍！7學生遭撞...1人重傷

蘇花匯德隧道照明養護！4／28~30夜間交管　單線雙向輪放

斗南警副所長暖心關懷弱勢里民　聯繫善心團體雪中送炭

雲林縣全中運代表隊佳績連連　13金10銀18銅繼續拼戰

西螺警分局齊力打詐防詐　600人與會共築安全防線

花蓮特色店家遴選開跑！集結7大主題路線　橫跨北中南區海岸線　

精神醫療跨區整合！2大精神專科教學醫院攜手合作簽訂意向書

小小消防員出動！台南福佑幼稚園防災體驗地震模擬+火場逃生全學會

旅途中定格最美鐵道風景線！鐵道觀光之美攝影比賽徵件開跑

80歲婦外出未回　子著急四處找… 內埔警送返家

熱情響應！　基隆市政府公益青年電動機車申請踴躍

蘇花匯德隧道照明養護！4／28~30夜間交管　單線雙向輪放

基隆保齡球式車禍！駕駛精神不濟撞小黃畫面曝　再衝對向撞3機車

日正妹YTR悲控「被結婚詐欺1億」！砸錢養歌手未婚夫…遭出軌毀婚

剴剴裸身罰站「像軍人稍息」！被關廁所狂揍　外傭痛批保母：不是人

新北小內閣人事異動！　饒慶鈺因生涯規劃卸任返鄉

王座跨入蔬食！併購養心餐飲51％股權　拚全年營收雙位數成長

高鐵人「集拾行垃」淨灘　清出658公斤海洋廢棄物

斗南警副所長暖心關懷弱勢里民　聯繫善心團體雪中送炭

聲援陳水扁！　王世堅：很多民眾也認同只是沒說出來

總統特勤「每半年」就要安全查核　防中共吸收執行「斬首」任務

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

地方熱門新聞

紐西蘭乳製品零關稅進口　民代曝價格未調降　

台南第三家五星級飯店「禧榕軒」揭牌為觀光注入新能量

詐騙假訊息多不勝數　智慧防範三部曲打詐

南投家扶統計手機使用過度導致4成兒少不當對待

打造東岸市政新都心 基隆新市政大樓公辦都更案啟動招商

熱情響應！基隆市政府公益青年電動機車申請踴躍

南投衛生局提醒父母尋求醫療專業協助青少年改善網路成癮

鹿草九宮格飲食體驗　啟動地方創生新風潮

300萬元補助開放申請　台東縣府推動永續觀光

台南福佑幼稚園防災體驗地震模擬+火場逃生全學會

西螺警分局齊力打詐防詐　600人與會共築安全防線

台南牛肉燒烤價高未標明消保官要求具體揭露落實消費者權益

集結花蓮7大必訪主題路線　特色店家遴選開跑

更多熱門

相關新聞

台東首座極限運動公園動工　打造全齡運動新場域

台東首座極限運動公園動工　打造全齡運動新場域

台東縣政府持續拓展城市運動空間，推動多元體育發展，21日上午在縣立體育場旁舉辦「極限運動公園」新建工程動工典禮，宣告這座以青年運動為核心的新場域正式啟動。縣府期望透過本案延伸既有的體育廊帶，活化閒置用地，打造兼具休閒與挑戰性的運動環境，預計於明年底完工，將為台東注入更多活力，進一步帶動全民運動風氣。

苗栗「先師廟」3面金牌遭竊！2賊香爐下紅包也摸走

苗栗「先師廟」3面金牌遭竊！2賊香爐下紅包也摸走

基隆全中運代表隊授旗出征　謝國樑勉434選手為市爭光

基隆全中運代表隊授旗出征　謝國樑勉434選手為市爭光

斗六工安悲劇！弟幫查管路與哥困死3米池

斗六工安悲劇！弟幫查管路與哥困死3米池

感恩大甲媽！眼鏡公司15面金牌+10萬助弱勢兒童

感恩大甲媽！眼鏡公司15面金牌+10萬助弱勢兒童

關鍵字：

雲林縣全國中等學校運動會金牌體育

讀者迴響

熱門新聞

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪

夫妻叫2份哇沙米300元留1星　老闆怒嗆

花蓮「五子命案」靈異事！　男大生入住聞聲：哥哥這是我房間

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

桃園女師性侵小六童懷孕生子　不服重判現身高院上訴

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！

快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

雙薪8萬6「硬買新房崩潰了」！人夫慘曝開銷

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！香閨過夜隔天被抓包

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！　私密帳號追爆料者

即／傳「陳菊死訊」假消息！警4小時逮高雄44歲女

女房東揭飯糰店曾承諾「有賺可以漲房租」

女副理偷吃人夫「懷孕墮胎」！獸醫妻氣瘋

康橋單車環島成年禮7人傷　校方最新聲明曝重傷學生現況

國光生技爆鼠亂！　逾百隻老鼠臭翻整棟樓

更多

最夯影音

更多

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面