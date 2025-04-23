雲林縣全中運代表隊佳績連連　13金10銀18銅繼續拼戰

▲斗南高中侯羽希獲高女女舉重金牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

114年全國中等學校運動會，雲林縣代表隊在賽事中表現相當出色，目前已奪下13面金牌、10面銀牌與18面銅牌的佳績，不僅反映出選手們長時間訓練的成果，也彰顯雲林縣政府近年來在基層體育扎根，增聘20位專任運動教練所展現的績效。

西螺國中羽球隊在睽違12年之後，再度拿下男子團體金牌。軟網項目成績計有斗六高中莊宜庭的高女組單打、莿桐國中林繹杰的國男單打、斗六國中徐語彤、張琇雁的國女雙打奪下金牌。同校的鄭博鴻在國男單打與國女單打的林芯卉，也為學校拿下兩面銀牌。斗六高中李翔富在高男單打奪銀，莿桐國中林宜樺國女單打也有銅牌。總計軟網項目，拿下3金3銀1銅的佳績。

田徑項目也有大收穫，高男撐竿跳穿金又戴銀，斗南高中黃优弘以4公尺90掄元奪魁，許哲睿以4公尺80得銀。斗六國中李靖惠在國女鏈球以50公尺52稱后，同校蘇翊涵在國女100公尺以12秒追金。再加上日前的獎牌。目前已累積了5金3銀3銅的表現。木球土庫商工李采宴、鐘圓鈞的雙人賽也是第一名。二崙國中李嘉育、薛各展兩人國男雙打銀牌，義峰高中男子雙人林庭緯、金喜恩與女子雙人紀翊宣、盧冠臻兩組也得到銅牌。

另外斗南高中陳心瑜在高女組滑輪溜冰1000公尺爭先賽、斗南高中侯羽希高女舉重55公斤級、崇德國中劉映辰國女組空手道個人形項目，也都順利拿下金牌。斗六國中賴閎翊在國男組滑輪溜冰1000公尺爭先賽與虎尾國中王子紘在國男組空手道個人對打第四量級也都有銀牌入袋。

▲西螺國中獲得國男羽球團體組金牌與校長林彩玲。（圖／記者游瓊華翻攝）

