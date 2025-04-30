停滯性通膨恐衝擊美國！　大陸通縮疑慮亦延續

▲政大國關中心舉行 「美國川普總統百日新政的影響與展望」座談會。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／台北報導

關稅陰影籠罩，外界預期美國物價可能上升。學者警告，美國可能面臨停滯性通膨，民間消費受到抑制，從現在到下半年將是美國人「最辛苦的時候」；大陸儘管試圖把出口轉內銷，但通縮疑慮仍會延續。

國立政治大學國際關係研究中心今（30）日舉行 「美國川普總統百日新政的影響與展望」座談會，亞太商工總會執行長邱達生、政大國關中心兼任研究員嚴震生等專家學者與會。

邱達生直言，川普對通膨並非束手無策，他與賀錦麗辯論時，就曾提及要用能源自主的方式來因應，而美國目前主要能源價格也是緩降的趨勢。

然而，邱達生評估，美國接下來可能面臨停滯性通膨，即通膨會抑制美國最主要的引擎－民間消費，尤其從現在到今年下半年，將是美國人最辛苦的時候，但只要度過這段期間，接下來就會稍微好轉。

另談及關稅對中國的衝擊，邱達生認為主要在出口方面，且這次受衝擊程度會比疫情時期更嚴峻，一般預測會像2009年全球金融海嘯通過貿易管道衝擊亞洲國家的程度。

▲亞太商工總會執行長邱達生。

當年，大陸拉高固定投資作為因應，後來則通過一帶一路輸出過剩產能，但是邱達生說，如今大陸已經沒有子彈了，因此接下來可能把出口轉內銷，但通縮疑慮會延續。

另針對川普的製造業回流政策，嚴震生表示，川普當前希望台積電等高科技業到美國投資以創造就業，但是此判斷很有問題，因為美國高科技業所用員工，與美國傳統製造業僱用的員工是不同族群。

嚴震生解釋，美國傳統製造業包括汽車、鋼鐵等工業，過去雇員多是藍領階級的白人；然而在矽谷、西雅圖的高科技產業，聘用的多是亞裔。因此川普現在對其支持者可能無法交代。

此外，許多川普支持者來自農業州，現在卻面臨中國大陸的制裁，嚴震生說，川普的支持者盲目支持他之後，後來卻發現並沒有解決他們的切身問題。

▼政大國關中心兼任研究員嚴震生。