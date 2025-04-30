立委質詢拋《新幹線驚爆倒數》情境　高鐵：不太可能拆車廂救人

▲立委質詢《新幹線驚爆倒數》若在台發生的因應。（圖／翻攝立法院直播）

記者李姿慧／台北報導

Netflix日本電影《新幹線驚爆倒數》爆紅，故事描述JR東北新幹線隼列車發車後，被恐怖份子告知列車上放置炸彈，時速低於100公里就會引爆，劇中車輛調度和車廂分離劇情驚險，立委廖先翔今質詢若在台灣發生，能否拆解車廂派另一列車營救旅客，高鐵公司坦言「不太可能」。

立委廖先翔今在立法院交通委員會質詢時表示，最近的影集《新幹線驚爆倒數》還有柯南電影，都有列車炸彈議題，現實生活比電影更為誇張，電影情節都在列車上裝炸彈，要求列車時速要超過100公里以上，才不會爆炸。

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他詢問，假設交通部或台鐵、高鐵接到類似警告，南港發車到左營的列車速度不能低於100公里，否則會爆炸，也有贖金要求，「會不會跟恐怖份子交涉？不交涉情況下要如何營救？」

廖先翔說，該劇情拍成電影會有模仿效應，2021年接獲通報台鐵列車上裝炸彈，後來證實是虛驚一場，但也不是做不到的事情，希望交通部有最基本維持鐵道疏通能力，緊急調度其他班次暫停，後續才能營救旅客。

廖先翔更進一步詢問雙鐵的營救因應，指出影集中有些營救方式，是把車廂拆解，用其他列車追上疏運旅客，後續營救旅客希望能檢討演練和沙盤推演。

針對車廂拆解並派一列車營救旅客，台灣高鐵董事長鄭光遠坦言，「這是不太可能的」，但知道炸彈放在哪個車廂，會把前後三個車廂旅客往其他車廂疏運挪移。

鄭光遠表示，高鐵跟國安單位有很好的聯繫管道，也會通報國安系統，鐵路警察第一線合作平常也有聯繫，也有沙盤推演，也會跟國安單位研究相關因應。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，台鐵相關演練都有針對恐怖攻擊演練，有這樣的劇本，國安辦公室也會參與並指導台鐵針對恐怖攻擊事件演練。

交通部長陳世凱說，他前兩天才看《新幹線驚爆倒數》，台鐵和高鐵是關鍵基礎設施，安全性牽涉國安系統，如果有類似情節，與恐怖份子交涉要由國安單位判斷，台鐵和高鐵也有因應模式。