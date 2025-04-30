傅崐萁批花東前瞻「207億元下落不明」　東部快鐵提速160公里跳票

▲立委傅崐萁質疑花東前瞻經費消失了207億元。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部過往規劃「西部高鐵、東部快鐵」，環島僅6小時，東部快鐵提速至160公里，不過可行性研究後快鐵計畫夭折。交通部長陳世凱今(30日)表示，該案經研究後認為不可行，時速160公里沒辦法達到安全。另外，立委傅崐萁質疑前瞻計畫中花東雙軌電氣化原有269億元經費，實際僅用62億元，短少207億元下落不明。

立委傅崐萁今在立法院交通委員會質詢表示，過往交通部提出環島6小時共同生活圈，一直到去年他都支持，過去前任交通部長、行政院長的詢答，都提到交通部提出東部快鐵時速可到160公里，當時提到東部快鐵提速到160公里時速，主要原因是花東雙軌電氣化，要減少7個危險平交道，必須立體化，把曲線速度加快，並規劃東部快鐵，當時交通部是支持的。

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傅崐萁指出，當時交通部的承諾是提速至時速160公里，不能執政越久，時速就越來越低，交通技術日新月異，東部快鐵提速到160公里時速是過去很清楚的政策，必須要履行，當時也提到提速到160公里後，環島6小時是全國共同生活圈，對國人來說是很雀躍的事情，對政策很支持，東部快鐵是中央政策，也是民進黨的交通白皮書。

此外，傅崐萁也質疑，8千多億元的前瞻計畫，民進黨宣示有269億元用在花東雙軌鐵路電氣化中，結果前瞻8千多億元計畫快結束，花東的269億元事實上僅有62億元，短少的207億元下落不明，當時高舉269億元大旗，花東使用預算相對被排擠，現在前瞻預算不見了，回到公務預算，自露馬腳，整體8千多億元前瞻經費用在花東僅62億元，很難對人民交代。

▲交通部長陳世凱。（圖／記者屠惠剛攝）

交通部長陳世凱則表示，當時的確有這麼說，但是經過研究後，認為不可行，東部提速到160公里時速，沒有辦法達到安全。另花東雙軌鐵路電氣化因計畫編列時程比較後面，主要是核定時間的問題，因此改用一般公務預算，一樣可以支應，對花東居民一樣重視，針對前瞻預算用在花東的比例部分，會持續爭取。

鐵道局則說明，東部快鐵可行性研究已於109年9月至112年5月間辦理，綜合考量工程技術可行性、運輸需求、行車營運規劃，並納入用地拆遷、工程難易度、工程費用、經濟與財務效益，以及國土空間與區域發展等因素。雖技術上具可行性，但整體經濟與財務效益評估結果不具可行性，且涉及台鐵號誌系統升級及全線平交道立體化等配套工程，推動上須更審慎。

根據研究結論，後續推動重點將放在既有鐵路的重軌化、路線線形改善，以及橋梁、鋼軌與電車線等基礎設施的強化，而非單純追求行車最高速度的提升。

鐵道局表示，相關改善項目已納入「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」修正案及「南迴鐵路線型改善暨瓶頸路段雙軌化可行性研究」案辦理。待計畫完成後，預期可提升平均營運速度與整體運能，強化東部地區鐵路服務品質，並朝打造環島高效鐵路網，達成「4個90分鐘」串連台灣的願景，以及「均衡台灣」的政策目標邁進。