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高雄站月台門「300公尺1.5億元」挨批太貴　台鐵：未來會更便宜

▲台鐵在高雄站設置月台門。（影／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵在高雄站試辦月台門，300公尺耗資1億4980萬餘元，立委李昆澤直言，社會大眾對月台門經費已出現「為何要花這麼多錢」的質疑。台鐵公司代理董事長伍勝園表示，試辦期間會放入很多功能，包括監控，試辦後將檢視不必要功能，未來設置一定會更便宜。

雙鐵落軌事件頻傳，根據統計，雙鐵落軌每年平均都有10件以上，其中台鐵落軌事件2022年有10件、2023年18件、2024年39件；高鐵落軌事件2022年10件、2023年16件、2024年2件。台鐵在高雄站試辦月台門設置，預計明年3月啟用，高鐵也已著手推動全台12個車站全面設施月台門。

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▲▼台鐵高雄車站月台門預計明年3月啟用。（圖／記者周湘芸攝）

▲台鐵高雄車站月台門預計明年3月啟用。（圖／記者周湘芸攝）

立委李昆澤今在立法院交通委員會質詢時表示，台鐵在高雄站試辦月台門設置，經費要1億5千萬元，所需經費議論紛紛，社會大眾第一種聲音質疑「要不要做月台門」，第二種聲音認為有必要做，但質疑「為何要花這麼多錢」。李昆澤說，設置月台門對安全性提升有幫助，但民眾質疑300公尺為何要花1億5千萬元，他知道這不只是月台門升降，還包含障礙物偵測系統、CCTV監控系統、機房建制等固定設備費用。

▲▼立委李昆澤。（圖／記者李姿慧攝）

▲立委李昆澤。（圖／記者李姿慧攝）

李昆澤指出，2022年11月28日台鐵台北站一位行動不方便旅客操作輪椅不當跌落軌道，之後檢討要不要設置月台門，事實上2017年台鐵也討論過要不要設月台門，當時討論在基隆百福站設置，當時因為車種複雜，車門車寬、車距不一樣，月台寬距也不同，還有系統整合問題，計畫因此延宕。

李昆澤指出，現在設置月台門，主要是台鐵和高鐵屢屢發生落軌事件，雙鐵每年落軌事件平均都在10件以上，但實際上高鐵落軌件數比統計更多，台鐵跌落軌道無論有無受傷或車輛延誤就要通報，高鐵只有造成列車延誤才會列入計算，過往曾有旅客落軌受傷，但沒有列入計算，未來應用更嚴謹態度處理，申報要確實。

台鐵代理董事長伍勝園回應，因為高雄站月台門是試辦，把很多功能放入，試辦後也會檢視相關功能，未來可把不必要的功能篩選掉，未來擴大設置一定會更便宜。

▲▼高鐵,台灣高鐵,月台,月台門,旅客。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵台北站已完成月台門設置，其他11車站預計117年中前完成。（圖／記者李姿慧攝）

目前高鐵台北站已設置月台門，其他11站也已發包規劃設置。高鐵公司董事長鄭光遠則表示，高鐵全線12個車站都會設置月台門，且都已發包，今年1月開工，規劃117年中12個車站月台門都會完工，預計今年完成測試，新竹站、板橋站優先施作，明年就可做完。

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