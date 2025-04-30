「粉紅超跑」5／1起駕　公路局攜手高鐵「聯防疏運」開接駁車

▲白沙屯媽祖進香活動，公路局攜手高鐵開接駁車 。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖進香5月1日深夜23時25分起轎，報名人數估已超過32萬人，創歷史新高。公路局表示，為避免大量車潮湧入造成壅塞，呼籲進香信眾多加利用鐵公路大眾運輸，除台鐵海線運能較平日增加66%外，今年也與高鐵合作首次投入聯防疏運，提供高鐵乘客接駁至白沙屯拱天宮直達車。

公路局說明，因應白沙屯媽祖進香活動疏運，公路局提供2條直達車接駁路線，其中1條為「高鐵苗栗站-白沙屯拱天宮」，將於5月1日14：20至22：30提供高鐵乘客往拱天宮接駁服務，班距約10分鐘1班；另於5月11日配合媽祖回鑾，於13：00至21：10再提供由白沙屯拱天宮往高鐵苗栗站回程接駁服務，票價為50元。

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此外，配合白沙屯媽祖於5月3日遶境至雲林，另提供1條「北港朝天宮─台鐵嘉義站」來回直達車，接駁時間為12：00至20：30，班距約15分鐘1班，票價亦為50元。

▲▼白沙屯媽祖進香活動，公路局規劃接駁直達車 。（圖／公路局提供）



▲▼白沙屯媽祖進香活動，公路局規劃接駁直達車。（圖／公路局提供）

公路局表示，該兩條路線都將視當日信眾搭車及等候情況，請客運業者機動調度加密班次，以降低民眾等候時間。

公路局中區養護工程分局及新竹區監理所，5月1日下午3時也將於白沙屯火車站外設攤進行交通安全宣導，現場將發放反光手環、摺疊扇、杯套、購物袋及環保餐具等宣導品約2500件，宣導交通安全觀念及提醒民眾重視交通安全。