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黃建賓爭取花東台鐵優惠票價　交通部長允諾5月底前提出

▲立委黃建賓批中央：錢比人民安全重要？（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲立委黃建賓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者崔至雲／台北報導

台鐵票價將於6月23日起調漲，台東縣立委黃建賓多次向中央爭取，必須考量花東交通弱勢困境，研擬花東居民專屬優惠票價，黃建賓今（30日）於立法院交通委員會質詢時，要求交通部長盡速提出具體方案，交通部長陳世凱允諾，會在5月底前提出，目標與新票價同時上線。

黃建賓指出，0403強震及接連強颱，造成花東交通觀光嚴重衝擊，去年他在立法院兩度提案，要求中央必須在東部災損未復原前凍漲東部票價，未來票價調整方案也要考量花東運輸特性，提案當時皆在交通委員會通過，也獲得陳世凱允諾春節前凍漲票價。

黃建賓表示，花東地區尚未從災損復原，中央如今宣布要調漲票價，根本是雪上加霜，尤其新票價對東部非常不公平，台北到台東來回自強號漲了超過300元，票價幾乎跟台北到高雄一樣，但西部卻還有高鐵、客運、高速公路等選擇，台東人除了昂貴的飛機票外，大眾運輸就只剩下台鐵，「憑什麼台東鄉親負擔一樣的高額票價，卻沒有平等待遇，東部人不是二等公民！」

黃建賓強調，在中央宣布票價調漲前，就多次透過質詢跟會議，要求中央凍漲東部票價，若執意調漲也必須研擬花東專屬優惠，如透過花東基金專款專用補貼，上週總質詢他也得到行政院長卓榮泰承諾，會盡快研議花東優惠方案。對於交通部今天提出的報告仍未有具體內容跟期程，黃建賓也要求，交通部必須在新票價上路前提出具體方案，並邀集國發會、台東及花蓮縣政府研商花東基金補貼票價的方式。

對此陳世凱承諾，將於5月底前提出花東專屬優惠方案，目標在6月23日台鐵調漲票價的同時，花東優惠方案可以上線，另外也會拜託國發會，在花東基金上來提供協助。
 

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