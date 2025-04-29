遭爆藉礦石稅敲詐還恐嚇業者　傅崐萁辦公室：沒半毛錢入私人口袋

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

有媒體報導指出，調查局北機站日前收到一封告發傅崐萁與徐榛蔚夫妻等人的檢舉信，指控花蓮縣政府涉藉調高礦稅，敲詐相關業者。對此，傅崐萁辦公室表示，礦稅案一切依法辦理並實施，所有業者都依法繳稅，而徵收的稅款全部進公庫，沒有半毛錢流入私人口袋。

根據《鏡週刊》報導，調查局北機站日前收到一封告發傅崐萁與徐榛蔚夫妻等人的檢舉信，指控花蓮縣政府涉藉調高礦稅敲詐福安礦業公司，恫嚇業者撤回2億多元的礦稅求償案，並附花蓮縣副縣長及祕書長等高官放話恐嚇業者的錄音檔為證，調查局今年初將傅崐萁等人列為被告，並報請檢方朝違反《貪污治罪條例》的藉勢藉端勒索財物重罪方向偵辦。

傅崐萁辦公室指出，礦稅案是花蓮縣議會自行提案並審議通過，其中還包括民進黨籍議員，提案通過後送行政院由財政部、經濟部、內政部與專家學者及石礦業者開會通過後送行政院核備，一切依法辦理並實施，所有業者都依法繳稅，而徵收的稅款全部進公庫，用來照顧老人、學童及弱勢，及基礎建設這些都是公開資料，沒有半毛錢流入私人口袋，並經過政風及監察院調查無誤。

傅崐萁辦公室轟，現在民進黨為了大罷免，可以拿出來橫柴入灶，硬是要用檢調來潑髒水，看看民進黨發言人卓冠廷的談話就知道，卓冠廷說花蓮對這次整個罷免是重中之重，如果傅崐萁最後二階連署沒有連署成功，對這次大罷免運動是超級重大傷害，所以對民進黨而言，接受到的指令就是全力推動罷免。

傅崐萁辦公室強調，這些都是民進黨持續打擊異己，正往獨裁之路邁進的事證，也是他們今天要出來戰獨裁的原因。賴清德下軍令罷免35位藍營立委，如果在野黨全被殲滅，媒體被民進黨政府掌控，沒人制衡執政者，一黨專制獨大的結果，全民皆受害。