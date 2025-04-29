　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭爆藉礦石稅敲詐還恐嚇業者　傅崐萁辦公室：沒半毛錢入私人口袋

▲▼ 國民黨主席朱立倫主動前往中正一分局應訊，傅崐萁與支持者在分局外持續聲援。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

有媒體報導指出，調查局北機站日前收到一封告發傅崐萁與徐榛蔚夫妻等人的檢舉信，指控花蓮縣政府涉藉調高礦稅，敲詐相關業者。對此，傅崐萁辦公室表示，礦稅案一切依法辦理並實施，所有業者都依法繳稅，而徵收的稅款全部進公庫，沒有半毛錢流入私人口袋。

根據《鏡週刊》報導，調查局北機站日前收到一封告發傅崐萁與徐榛蔚夫妻等人的檢舉信，指控花蓮縣政府涉藉調高礦稅敲詐福安礦業公司，恫嚇業者撤回2億多元的礦稅求償案，並附花蓮縣副縣長及祕書長等高官放話恐嚇業者的錄音檔為證，調查局今年初將傅崐萁等人列為被告，並報請檢方朝違反《貪污治罪條例》的藉勢藉端勒索財物重罪方向偵辦。

傅崐萁辦公室指出，礦稅案是花蓮縣議會自行提案並審議通過，其中還包括民進黨籍議員，提案通過後送行政院由財政部、經濟部、內政部與專家學者及石礦業者開會通過後送行政院核備，一切依法辦理並實施，所有業者都依法繳稅，而徵收的稅款全部進公庫，用來照顧老人、學童及弱勢，及基礎建設這些都是公開資料，沒有半毛錢流入私人口袋，並經過政風及監察院調查無誤。

傅崐萁辦公室轟，現在民進黨為了大罷免，可以拿出來橫柴入灶，硬是要用檢調來潑髒水，看看民進黨發言人卓冠廷的談話就知道，卓冠廷說花蓮對這次整個罷免是重中之重，如果傅崐萁最後二階連署沒有連署成功，對這次大罷免運動是超級重大傷害，所以對民進黨而言，接受到的指令就是全力推動罷免。

傅崐萁辦公室強調，這些都是民進黨持續打擊異己，正往獨裁之路邁進的事證，也是他們今天要出來戰獨裁的原因。賴清德下軍令罷免35位藍營立委，如果在野黨全被殲滅，媒體被民進黨政府掌控，沒人制衡執政者，一黨專制獨大的結果，全民皆受害。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 3292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國民黨新北市黨部書記長　遭羈押禁見
1件衣服暴漲142%！　Temu宣布加收「進口費」
譚敦慈弟發現貧血「1個月後罹血癌」　醫揭4警訊
房車貸+小孩開銷！他午餐「扣打剩100塊」　大票推1吃法
男大生半工半讀命喪國道　母將來台認屍
11-12月千萬發票　最後得主現身！財部證實已領獎
男遊客空中滑索自拍　「意外拍到恐攻」多人中槍倒地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

廖偉翔提普發現金刺激消費　卓榮泰：在承平時代可考慮

遭爆藉礦石稅敲詐還恐嚇業者　傅崐萁辦公室：沒半毛錢入私人口袋

總統文化獎特展《萬花鏡下的台灣》　4／29桃機登場

現有情勢衝擊「藍未來能否生存」　罷綠委列考核？戴錫欽：激勵團結

核三廠2號機5月除役　王鴻薇揭「燃料棒儲存槽沒滿」：可以延役

軍機頻繞台！郭智輝問「要打下來？」　陳玉珍：我支持

十年磨一劍！班哥再演亞斯伯格症會計師　笑談砍正義聯盟預算

朱立倫嗆要罷免賴清德　林右昌：極端言行為了鞏固黨主席位子

朱立倫上街「戰獨裁」反罷　林右昌：若孫中山在世會氣到說不出話

不肖人士詐騙原住民簽罷免連署　陳瑩怒：彙整證據採取法律行動

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

廖偉翔提普發現金刺激消費　卓榮泰：在承平時代可考慮

遭爆藉礦石稅敲詐還恐嚇業者　傅崐萁辦公室：沒半毛錢入私人口袋

總統文化獎特展《萬花鏡下的台灣》　4／29桃機登場

現有情勢衝擊「藍未來能否生存」　罷綠委列考核？戴錫欽：激勵團結

核三廠2號機5月除役　王鴻薇揭「燃料棒儲存槽沒滿」：可以延役

軍機頻繞台！郭智輝問「要打下來？」　陳玉珍：我支持

十年磨一劍！班哥再演亞斯伯格症會計師　笑談砍正義聯盟預算

朱立倫嗆要罷免賴清德　林右昌：極端言行為了鞏固黨主席位子

朱立倫上街「戰獨裁」反罷　林右昌：若孫中山在世會氣到說不出話

不肖人士詐騙原住民簽罷免連署　陳瑩怒：彙整證據採取法律行動

漢堡王「母親節雙人餐」限時2周賣　全新金桔漢堡5／7上市

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

NBA「愛神」洛夫喪父在前隊友懷裡哭泣　米歇爾晉級後先哀悼

獨／台中男持刀追趕救護車「猛拍車窗」　救護人員直衝派出所

快訊／罷綠涉不實連署！　國民黨新北市黨部書記長羈押禁見

台女完勝！2024出國比例「20~29歲驚人差異曝」　網嘆：台男悲歌

1件衣服暴漲142%！川普關稅重擊　Temu宣布加收「進口費」

驚險瞬間！新北公車剛起步撞倒UBike　女騎士倒地險遭輾

網瘋傳「1歲前不能吃4水果」　醫無奈闢謠：初期可少量嘗試

0050、0056今年以來淨申購雙破千億　佔全體台股ETF買盤約6成

【泰格與雪兒】就在趕時間

政治熱門新聞

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

「賴清德民調可能繼續掉」　郭正亮揭關鍵人物

軍機頻繞台！郭智輝問「要打下來？」　陳玉珍：我支持

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

遭林俊憲點名開嗆「藉藍營力量打擊同志」　陳亭妃回應了

剛宣布張延廷代理主委　藍黨中央突通知變成他

新住民也是台灣人！鄭正鈐控綠歧視：別再撕裂社會

賴清德2點將寫新紀錄　孫立方接大總管、首位女陸官正期生升將官

藍非法動員移工？北市：由移民署調查

板南線冒燒焦味　北捷曝初判原因

賴清德是否獨裁？　黃暐瀚舉三指標判別

核三廠2號機將除役　王鴻薇揭「燃料棒儲存槽沒滿」

黨內互咬　鍾小平開砲鍾沛君：想補選先交萬份連署書

426人潮蔓延到自由廣場　他見空拍照震驚

更多熱門

相關新聞

獨／台中男持刀追趕救護車！

獨／台中男持刀追趕救護車！

台中市北屯區軍功東街今（29）日凌晨傳出驚悚案件，住在友人家中的40多歲男子情緒不穩，友人報案請消防局到場協助，男子見救護車到場，竟拿出刀子衝出屋外追趕救議車，甚至騎上機車拍打救護車，救護人員嚇到不敢下車，直接開車到東山派出所求救。男子好友坦承此事，強調友人過於激動，才請求協助，男子時常情緒不穩，把家中砸得一團亂，讓人十分無奈。

傅崐萁被告！　花縣府高官恐嚇廠商音檔曝光

傅崐萁被告！　花縣府高官恐嚇廠商音檔曝光

卓榮泰赴立院爭取4100億案　藍黨團打回票

卓榮泰赴立院爭取4100億案　藍黨團打回票

不滿罷團擺攤影響生意　吊嘎男恐嚇下場曝

不滿罷團擺攤影響生意　吊嘎男恐嚇下場曝

國民黨宜蘭縣黨部遭搜！　傅崐萁轟：司法淪政黨統治工具

國民黨宜蘭縣黨部遭搜！　傅崐萁轟：司法淪政黨統治工具

關鍵字：

礦石稅敲詐恐嚇傅崐萁

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸創業鎩羽返台

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

阿嬤以為愛孫「去日本讀農業」　他公布學校...全場笑翻

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

勞動節隔天「選擇上班」　一票點頭笑了

帶受傷女回家照顧趁機嘿咻　軍官判賠20萬確定

「環境部淫狼」照片曝光！　性騷、性侵11女受害

快訊／8級強風來了　下波變天時間曝

起飛才半小時！越南航空突折返高雄

快訊／桃園80歲嬤闖軌道　遭台鐵區間車撞擊死亡

Makiyo爆料：女星紅了不認人　3線索揭身分

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面