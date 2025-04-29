母女被詐千萬雙亡　曾回「還活著喔」員警出庭懊悔請求最重處分

▲北市內湖區一對母女因遭詐騙，又被承辦劉姓員警酸「怎麼還沒死」走上絕路。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖一對母女誤信臉書上的假投資廣告，不僅將房屋抵押借款投入，最終慘賠1200萬元積蓄，報案時遭劉姓員警以冷血語言羞辱，最終母女雙雙走上絕路，引發社會譁然，案件分別由士檢與懲戒法院調查中。日前懲戒庭開庭，劉員懺悔向法官表示「願接受從重處分」，亦已透過修復式司法程序向家屬誠摯道歉，獲得對方諒解。

不過，近日有媒體報導稱「劉員當庭表示沒有悔意」等語，實與當日庭審實況不符。

據了解，當日上午開庭前，劉員在分局主管陪同下，前往士林地檢署與死者家屬進行修復式司法會談，會中全程表達歉意，雙方經充分溝通，最終擁抱言和，家屬亦明確表達願意原諒。

至於當日下午懲戒庭開庭時，法官依程序詢問劉員是否有補充說明，以及希望從輕或從重處分，劉員因深感自責，選擇簡短回應「不用」與「從重」。知情人士表示，劉員對造成家屬傷害始終感到懊悔，因此不願多言，也不打算為自己辯解，只盼能承擔後果、給予交代，「從重懲處」正是他面對錯誤的方式。

有同仁透露，劉員性格直率、不擅言詞，未料此番表述竟遭誤解為「態度強硬、毫無悔意」，實際情況與其本意落差甚大。

至於外界關注劉員是否涉及導致母女輕生的刑責，士林地檢署尚未作出結論，將在修復式司法報告完成後，整合案情全貌與法律見解，慎重研議結案。

全案起於去年6月，55歲甯姓婦人與28歲女兒誤信一則冒用理財網紅「柴鼠兄弟」名義的假投資廣告，加入LINE群組後深信不疑，最終將房產抵押借款投入，損失慘重。甯婦事後報案，卻在通話中遭劉姓員警說出「不會自殺了吧？喔，你還活著喔？」等語，讓她情緒崩潰。

警方在甯女遺物中發現手寫遺書，寫道：「媽媽不能再為你做飯，對不起兒子」；另在女兒手機中找到一份名為《To這社會》的備忘錄，內容寫道：「就如你所願，我們一起死給你看......不懂這種人抱著什麼心態當警察。」

內湖分局調查後，調閱派出所錄音與監視器畫面，確認劉員前3通電話無人接聽，第4通才由甯婦接起。劉員當時的確說出「不會自殺了吧？喔，你還活著喔」，但錄音中無「怎麼不去死」字眼；且畫面顯示他身邊無其他人，應屬自言自語，卻未察覺對方已在線，造成誤傷。

分局認定劉員未秉持同理心，嚴重影響報案人觀感與警察形象，除將其調離派出所勤務外，並記大過、考績列丙，移送懲戒法院與地檢署偵辦，釐清是否涉及刑責。

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