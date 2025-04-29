　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／母女遭詐千萬雙亡！奪命車手喊皮膚過敏想交保　遭法官打臉

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區甯姓單親母親誤信詐團假冒的理財網紅「柴鼠兄弟」，加入假投資LINE群組，遭詐走1200萬元。她事後報警，卻在與承辦員警通話時，無意聽見對方冷言，身心受創加劇，絕望中與女兒雙雙輕生。檢警火速追查，將詐團派出車手王品昇與黃廣生逮補並起訴。士林地院依法各判處2年，但遺憾的是贓款已流入上游，至今分文未追回。

2024年7月間甯婦遭詐騙集團假冒理財網紅「柴鼠兄弟」吸引，誤信「長紅E點通」投資平台，加入LINE群組後，將畢生積蓄投入，甚至貸款百萬，最終認清遭騙後報警求助，卻在與承辦員警通話中，無意聽聞「還活著喔？」的冷語，心灰意冷，與女兒共同走上絕路，遺書留在現場。

檢警追查後，鎖定詐團派出的2名車手王品昇與黃廣生，發現2人分別於2023年7月與8月間多次與甯婦面交收款，總金額高達140萬元。法院審理後，認定2人參與詐騙結構、分工明確、情節嚴重，王品昇依「三人以上共同詐欺取財罪」判刑2年，黃廣生則因涉案手法涉及網路散布詐術，依「三人以上共同以網際網路為傳播工具向公眾散布而犯詐欺取財罪」亦判刑2年，2人均未獲緩刑。

判決指出，王男於2023年7月19日接獲Telegram詐團成員「張天師」指令，假冒「騰達投資公司」人員「王仁浩」，自製偽造收據與工作證，於內湖巷口與甯婦面交100萬元現金後交付收據取信，再將贓款轉交上游「甲男」，試圖切斷金流追查。

黃男則於8月13日至16日短短4日內，連續7至8次以假名「劉建凱」與甯婦會面，每次都在超商列印偽造收據、簽名後收款，總計詐得40萬元。黃男供稱自己「月薪4萬元」，是生活壓力所迫，並自承見過3至4名詐團成員，接收來自「陳經理」的指令，整體分工縝密。

▲內湖母女雙屍命案，詐團車手到案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲釀內湖母女雙屍命案的車手遭判刑。（資料圖／記者黃彥傑攝）

法院開庭時，2人雖供認犯行，卻極力撇清責任。王男辯稱「只是收錢、沒騙人」，實得報酬僅0.9%約9000元；黃男則訴苦稱自己非主謀，僅為「領薪執行」。法院痛斥2人雖非主腦，卻扮演詐團中「收錢斷點」關鍵角色，協助隱匿金流、阻礙追查，對社會秩序與被害人財產權造成重大破壞。

合議庭也指出，王男不思正途營利，甘為詐團跑腿，導致被害人畢生積蓄付諸流水，最終喪命，情節不可原諒；黃則被認定「貪圖小利、助紂為虐」，多次面交收款，深度參與詐騙行動，不足引起同情。2人均未取得甯婦家屬諒解，且另涉多起詐欺案件，不符緩刑條件。

令人憤怒的是，黃男被收押後透過律師提出交保聲請表示，在羈押期間因皮膚過敏發作，曾被戒護送醫，認為這屬於「非保外治療無法痊癒」的情況，因此申請保釋。

但法官查證後認為，黃自從2024年12月10日被收押以來，確實因皮疹、食物過敏等症狀看過病，也曾在今年1月17日送去台北醫院急診。不過，這些病症都已在看守所內接受健保門診與藥物治療，處理得當。

進一步指出，黃的病情並不嚴重到「非保外就醫就無法治療」的程度，並不符合法律上保釋的特殊條件。加上黃本身也不符合刑事訴訟法其他可以保釋的例外情形，因此他的交保申請完全沒有道理，法院駁回，自4月22日起延長羈押2月。　

這起悲劇不僅奪走一對母女的性命，也讓通話時說出「還活著喔？」的劉姓員警，陷入長期自責。真正可惡的，不是誰的一句話，而是詐團系統性地吞噬信任、掠奪金錢，今日奪命、明日家破，社會還要容忍多少個「甯婦」悲劇重演。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 3292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
壓力大！男友在台積電上班「常崩潰哭」　過來人嘆：建議下山
索馬利亞「禁台灣護照入境」　外交部嚴正抗議
六月「上身僅穿黑bra」對鏡火辣自拍！　洩49歲逆齡身材
楊丞琳怒斥造謠！　Makiyo再冷回3字
GU、UNIQLO「有什麼差別？」　集團給答案！常客曝：差很

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逆子菜刀剁下媽媽頭顱　一審判刑17年！被問「為何不工作」怒弒母

快訊／涉貪遭移送複訊　羅東鎮長吳秋齡：疲累但已說明清楚

獨／母女遭詐千萬雙亡！奪命車手喊皮膚過敏想交保　遭法官打臉

鑑定專家作證哭了：剴剴42處虐傷「皮膚長不回去」　死前3月很痛苦

北市中山區大樓「磁磚掉落」嚇人　現場圍起封鎖線

台中臨港路嚴重車禍！機車騎士遭捲聯結車底　失去呼吸心跳搶救中

基隆男遭對折「遺體塞冰櫃」！6嫌被羈押禁見

25歲男欠賭債害阿嬤機車被燒毀　討債8人組「門口放鞭炮」慘了

淫神棍自封「無上之主」！性侵5名女信徒58次　妄想交保被打臉

細狗男詭坐機車「雙腳滑行」慢慢嚕還摔車　嘴角白粉露餡

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

逆子菜刀剁下媽媽頭顱　一審判刑17年！被問「為何不工作」怒弒母

快訊／涉貪遭移送複訊　羅東鎮長吳秋齡：疲累但已說明清楚

獨／母女遭詐千萬雙亡！奪命車手喊皮膚過敏想交保　遭法官打臉

鑑定專家作證哭了：剴剴42處虐傷「皮膚長不回去」　死前3月很痛苦

北市中山區大樓「磁磚掉落」嚇人　現場圍起封鎖線

台中臨港路嚴重車禍！機車騎士遭捲聯結車底　失去呼吸心跳搶救中

基隆男遭對折「遺體塞冰櫃」！6嫌被羈押禁見

25歲男欠賭債害阿嬤機車被燒毀　討債8人組「門口放鞭炮」慘了

淫神棍自封「無上之主」！性侵5名女信徒58次　妄想交保被打臉

細狗男詭坐機車「雙腳滑行」慢慢嚕還摔車　嘴角白粉露餡

多家銀行暫停自然人憑證開戶！金管會證實：尊重業者

正妹聲優「胸前卡一條」形狀全出來　狂吸百萬觀看：好巨大

美女鋼琴家吉娜愛麗絲連秀愛馬仕　粉紅柏金包好甜美

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議！籲國人暫勿前往

棒球不只是比賽　期待中職在六都寫下屬地的故事

中國留學生殺害女室友！「遺體塞進工具箱」放陽台10個月

Miss Dior髮香系列全更新　主打「不含酒精」溫柔呵護秀髮

鄉民女神升格人妻認「必須先是自己」　甜嫁熊仔當媽吐真心話

宮﨑駿紀錄片上映倒數　「超珍貴限量特典」搶先曝光

「咖波毛絨衛生紙套」總是濕濕的！　萌貓誤為同類幫舔毛

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

社會熱門新聞

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

帶受傷女回家照顧趁機嘿咻　軍官判賠20萬確定

「環境部淫狼」照片曝光！　性騷、性侵11女受害

快訊／桃園80歲嬤闖軌道　遭台鐵區間車撞擊死亡

母女被詐千萬雙亡　曾回「還活著喔」員警出庭懊悔

台南騎士戴「沙琪瑪安全帽」買飲料　警回應了

快訊／行刑式槍殺前妻！凶嫌畫室2樓自戕腦死　今器官衰竭不治

日男照顧病妻36年！陳屍中和租屋處「屍水全流出」遺體今相驗

中藥害醫師洗腎挨告　藥廠董座病逝公訴不受理

施工挖倒7棟透天！建商喊「沒錢」3年還沒重建

獨／台中某國小學童水杯滴防蚊精油　害老師誤飲

斬首84歲母　59歲兒輕判17年原因曝

更多熱門

相關新聞

母女被詐千萬雙亡　曾回「還活著喔」員警出庭懊悔

母女被詐千萬雙亡　曾回「還活著喔」員警出庭懊悔

北市內湖一對母女誤信臉書上的假投資廣告，不僅將房屋抵押借款投入，最終慘賠1200萬元積蓄，報案時遭劉姓員警以冷血語言羞辱，最終母女雙雙走上絕路，引發社會譁然，案件分別由士檢與懲戒法院調查中。日前懲戒庭開庭，劉員懺悔向法官表示「願接受從重處分」，亦已透過修復式司法程序向家屬誠摯道歉，獲得對方諒解。

警埋伏汽車旅館外3小時　逮獲女車手+共犯

警埋伏汽車旅館外3小時　逮獲女車手+共犯

即／低價高賣「底渣混凝土」　預拌廠老闆遭聲押

即／低價高賣「底渣混凝土」　預拌廠老闆遭聲押

警瓦解弘仁會暴力詐欺集團　逮12人扣千萬

警瓦解弘仁會暴力詐欺集團　逮12人扣千萬

陪母領118萬買車　「繼子」是詐團車手

陪母領118萬買車　「繼子」是詐團車手

關鍵字：

詐欺內湖

讀者迴響

熱門新聞

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊

男遊客空中滑索　意外拍到恐攻畫面

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

小甜甜「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸創業鎩羽返台

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

勞動節隔天「選擇上班」　一票點頭笑了

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

卡140萬商品不出貨「YouTuber驚傳過世」

33歲抗癌網紅「小楊哥」離世

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面