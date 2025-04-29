獨／母女遭詐千萬雙亡！奪命車手喊皮膚過敏想交保　遭法官打臉

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區甯姓單親母親誤信詐團假冒的理財網紅「柴鼠兄弟」，加入假投資LINE群組，遭詐走1200萬元。她事後報警，卻在與承辦員警通話時，無意聽見對方冷言，身心受創加劇，絕望中與女兒雙雙輕生。檢警火速追查，將詐團派出車手王品昇與黃廣生逮補並起訴。士林地院依法各判處2年，但遺憾的是贓款已流入上游，至今分文未追回。

2024年7月間甯婦遭詐騙集團假冒理財網紅「柴鼠兄弟」吸引，誤信「長紅E點通」投資平台，加入LINE群組後，將畢生積蓄投入，甚至貸款百萬，最終認清遭騙後報警求助，卻在與承辦員警通話中，無意聽聞「還活著喔？」的冷語，心灰意冷，與女兒共同走上絕路，遺書留在現場。

檢警追查後，鎖定詐團派出的2名車手王品昇與黃廣生，發現2人分別於2023年7月與8月間多次與甯婦面交收款，總金額高達140萬元。法院審理後，認定2人參與詐騙結構、分工明確、情節嚴重，王品昇依「三人以上共同詐欺取財罪」判刑2年，黃廣生則因涉案手法涉及網路散布詐術，依「三人以上共同以網際網路為傳播工具向公眾散布而犯詐欺取財罪」亦判刑2年，2人均未獲緩刑。

判決指出，王男於2023年7月19日接獲Telegram詐團成員「張天師」指令，假冒「騰達投資公司」人員「王仁浩」，自製偽造收據與工作證，於內湖巷口與甯婦面交100萬元現金後交付收據取信，再將贓款轉交上游「甲男」，試圖切斷金流追查。

黃男則於8月13日至16日短短4日內，連續7至8次以假名「劉建凱」與甯婦會面，每次都在超商列印偽造收據、簽名後收款，總計詐得40萬元。黃男供稱自己「月薪4萬元」，是生活壓力所迫，並自承見過3至4名詐團成員，接收來自「陳經理」的指令，整體分工縝密。

▲釀內湖母女雙屍命案的車手遭判刑。（資料圖／記者黃彥傑攝）

法院開庭時，2人雖供認犯行，卻極力撇清責任。王男辯稱「只是收錢、沒騙人」，實得報酬僅0.9%約9000元；黃男則訴苦稱自己非主謀，僅為「領薪執行」。法院痛斥2人雖非主腦，卻扮演詐團中「收錢斷點」關鍵角色，協助隱匿金流、阻礙追查，對社會秩序與被害人財產權造成重大破壞。

合議庭也指出，王男不思正途營利，甘為詐團跑腿，導致被害人畢生積蓄付諸流水，最終喪命，情節不可原諒；黃則被認定「貪圖小利、助紂為虐」，多次面交收款，深度參與詐騙行動，不足引起同情。2人均未取得甯婦家屬諒解，且另涉多起詐欺案件，不符緩刑條件。

令人憤怒的是，黃男被收押後透過律師提出交保聲請表示，在羈押期間因皮膚過敏發作，曾被戒護送醫，認為這屬於「非保外治療無法痊癒」的情況，因此申請保釋。

但法官查證後認為，黃自從2024年12月10日被收押以來，確實因皮疹、食物過敏等症狀看過病，也曾在今年1月17日送去台北醫院急診。不過，這些病症都已在看守所內接受健保門診與藥物治療，處理得當。

進一步指出，黃的病情並不嚴重到「非保外就醫就無法治療」的程度，並不符合法律上保釋的特殊條件。加上黃本身也不符合刑事訴訟法其他可以保釋的例外情形，因此他的交保申請完全沒有道理，法院駁回，自4月22日起延長羈押2月。

這起悲劇不僅奪走一對母女的性命，也讓通話時說出「還活著喔？」的劉姓員警，陷入長期自責。真正可惡的，不是誰的一句話，而是詐團系統性地吞噬信任、掠奪金錢，今日奪命、明日家破，社會還要容忍多少個「甯婦」悲劇重演。