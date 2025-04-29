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澤倫斯基嗆俄停火「只是為閱兵」　籲立即無條件停戰30天

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲澤倫斯基直言，俄方短暫停火只是再度操弄國際社會。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

針對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）宣布為慶祝「勝利日」80週年，將於5月8日至10日期間實施臨時停火。對此，烏克蘭總統澤倫斯基直言，俄方只是再度操弄國際社會，並呼籲停火應該是立即、全面且無條件的，才能為真正的和平談判鋪路。

綜合外媒報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文指出，俄羅斯長期以來一再拒絕和平努力，如今卻要求各方為了普丁的閱兵典禮，等待至5月8日再停火，根本是試圖欺騙美國及國際社會，「停火不該只是為了閱兵，之後又重啟殺戮。必須立即停止戰鬥，並持續至少一個月，才能確保安全並建立真正的外交基礎。」

澤倫斯基還指出，俄方表面上聲稱願意接受美國提出的和平提案，但前線情勢卻顯示，俄軍自復活節以來持續進行猛烈攻勢，毫無停戰準備跡象，「俄羅斯每天在戰場上的行為，都證明他們只是在拖延，繼續欺騙世界，延長戰爭。」

克里姆林宮在官方Telegram頻道發布聲明，宣布在勝利日80週年期間，俄軍將暫時停止所有戰鬥行動，並呼籲烏克蘭方面效仿，否則俄方將作出適當且有效的回應。同時，俄羅斯也宣稱，願意無預設條件展開和平談判，並與國際夥伴建設性合作。

澤倫斯基則強調，「只有持續施壓，才能迫使俄方真正採取結束戰爭的必要行動。」

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