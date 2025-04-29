家長崩潰！台中公托「幼幼班」名額嚴重不足　北屯400人擠不進去

▲台中市民進黨議員指出，台中公托2歲幼幼專班嚴重不足，迫使家長將孩子往私托送。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中市議會29日今天進行教育文化業務質詢，市議員陳雅惠、謝家宜、張芬郁、陳淑華、陳俞融與蕭隆澤聯合質詢，質疑台中市「2歲專班」名額嚴重不足，東區招收142人，但破300人報名，超過一半孩子得候補；北屯區更有超過400名孩子擠不進公托，尤其是廍子非營利幼兒園備取僅2名，卻有157人搶名額，進公托希望渺茫，家長只能將孩子往私托送，要求教育局提出具體增班與改善計畫。

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▲民進黨台中市議員要求教育局正視家長困境。（圖／記者游瓊華翻攝）



陳雅惠指出，根據市府統計，112學年度推動「公幼再加量計畫」，至113年12月底，全市雖新增180班兩歲專班，但資源分配不均。東、南區缺額尤為嚴重。以114學年度為例，南區公幼僅招收64人，備取卻達88人，東區招收142人，備取也高達166人，顯示家長「等不到、搶不到、付不起」的三重壓力。許多家長只能無奈轉向私立托育機構，平均月支出超過1萬8000元，對雙薪家庭造成沈重負擔。

謝家宜質詢時則點名，北屯人口眾多，4校共5班2歲專班，共招收80名，去年已逼近300人備取，如今更達406人備取，但班級數兩年來幾乎未增加，要求教育局檢討改善。

教育局長蔣偉民回應，目前東區、南區兩歲專班確實候補人數遠超錄取人數，雖已努力增設，但受限於校園空間釋出速度，增班成效仍有限。114學年度預計在南區和平國小附設幼兒園轉型增設幼幼班，並持續盤點國小減班後的空餘教室以供活化利用。

張芬郁也呼籲教育局應加快整合校舍資源、透明招生資訊，並同步擴充師資人力，真正回應基層家長的迫切需求。