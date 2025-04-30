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彰化民宅火警！租客受困4樓頂加　冷靜「就地避難」終獲救

▲彰化埔心鄉鐵皮加蓋民宅火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化埔心鄉鐵皮加蓋民宅火警，男子就地避難成功救出。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔心鄉昨（29日）晚間8時許發生一起公寓火警，一棟3層RC結構、4樓鐵皮加蓋的建築物一樓突然竄出火舌，濃煙迅速蔓延整棟樓層。當時屋內住戶聞到燒焦味並發現火勢後，紛紛逃出屋外，一名中年男租客受困於4樓房間內無法逃生，所幸他冷靜聽從消防人員指示，緊閉門窗就地避難，最後終於順利獲救。

消防局獲報後，立即派遣埔心等分隊共11輛消防車、2輛救護車及27名消防人員趕赴現場。抵達時，一樓後方已陷入火海，濃煙不斷向上竄升，情況危急。由於4樓仍有民眾受困，消防人員立即兵分兩路，一邊佈水線壓制火勢，另一邊組成搜救小組，冒險進入濃煙密布的樓層進行人命救援。

▲彰化埔心鄉鐵皮加蓋民宅火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化埔心鄉鐵皮加蓋民宅火警，起火房間燒成灰燼。（圖／記者唐詠絮翻攝）

一名受困男子撥打119求救後，依照消防員指示，緊閉房門，防止濃煙侵入，待搜救人員挺進火場迅速抵達4樓將其救出。男子雖意識清楚，但因吸入濃煙導致呼吸急促，救護人員立即給予治療，並於晚間8時50分由員林91救護車送往員林基督教醫院進一步觀察。

經消防人員全力搶救，火勢在30分鐘內獲得控制，並於20時50分完全撲滅。初步勘查，主要燃燒區域集中於一樓後方，至於詳細起火原因及財物損失，仍待火調科人員進一步釐清。

▲彰化埔心鄉鐵皮加蓋民宅火警，男子就地避難成功救出。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化埔心鄉鐵皮加蓋民宅火警，男子就地避難成功救出。（圖／記者唐詠絮翻攝）

消防局呼籲，民眾若遇火災無法逃生時，應保持冷靜，優先尋找有對外窗的房間避難，並緊閉門窗、撥打119告知受困位置，切勿盲目逃生，以免陷入更危險的狀況。此次火警能順利化解，除了消防人員迅速應變，也因受困者的正確避難觀念，才成功避免悲劇發生。

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