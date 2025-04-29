快訊／彰化5／1「送肉粽」3小時　中彰快速道路台中出海

▲彰化市大竹里5月1日深夜送肉粽。（圖／翻攝自大竹里辦公室）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市近日接連公佈兩場「送肉粽」送煞儀式，引發當地居民討論。其中一場已於4月28日晚間舉行，另一場則定於5月1日深夜在大竹里舉辦，特別的是，5月1日的儀式路線僅標示「上中彰快速道路」後即無下文，且儀式時間長達3小時，引發民眾疑慮，據了解，是將煞送往台中烏日大肚溪出海。

根據大竹里辦公室公告，5月1日的儀式將從彰南路二段262巷口出發，經香山裡左轉上中彰快速道路。儀式時間為晚間9點至午夜12點，呼籲民眾迴避。此公告引發網友質疑「晚上9點要居民如何迴避？難道巷內住戶都不能進出？」也有民眾指出，一般送煞儀式都會標明終點，但此次卻未說明煞氣最終送往何處，質疑難道要將煞氣送往中彰？

▲彰化市大竹里5月1日要舉辦送肉粽科儀。（示意圖／楊昇樺提供）

對此，里長解釋，相關資料由舉辦法會禮儀社提供，不清楚為何未標明完整路線，研判應該是將煞氣送往台中烏日大肚溪出海，關於長達3小時的儀式時間，應是預估時間，實際不會持續這麼久，呼籲民眾保持平常心，若有顧慮可暫時迴避。

部分民眾認為，傳統習俗主要是安撫人心，且法事主要在山上進行，應不會影響居民作息。但也有居民擔憂路線不明可能造成心理壓力。民俗專家表示，送肉粽是彰化傳統除煞儀式，通常選擇人車稀少時段舉行，民眾若遇隊伍只要避避即可，不用過度恐慌。