土耳其女主播遇6.2強震「冷靜播報」！3分鐘直播片段讓她爆紅

▲女主播遇到強震，冷靜播報的態度讓她爆紅。（圖／翻攝IG）



記者柯振中／綜合報導

土耳其馬爾馬拉埃雷利（Marmara Ereğlisi）23日發生規模6.2地震，造成伊斯坦堡（Istanbul）及周邊區域明顯搖晃。值得一提的是，事件發生當下，有名女主播在台上冷靜播報，事後這段影片在網路上爆紅，女主播的身分也因此被搜出。

土耳其發生強震時是當地的中午，當時CNN Türk正在進行直播節目，隨著強震襲來，女主播並沒有慌張，而是面對鏡頭詳細報告現況。

▲女主播遇到強震，冷靜播報的態度讓她爆紅。（圖／翻攝IG）



影片曝光以後，女主播冷靜的畫面瞬間爆紅，不少國外網友稱讚女主播台風穩健，同時也祈禱地震後不要發生災情。

隨著事件經過，女主播的身分也被挖出，原來是CNN CNN Türk中午11點至下午2點的直播節目主持人博茲貝奧盧（Meltem Bozbeyoğlu）。在地震發生當下，博茲貝奧盧除了一邊敘述地震的情況，還一邊拜託同事幫忙致電她的母親，並在直播的過程中表示，這是她出生32年以來，首次遇到這麼強烈的地震。

博茲貝奧盧同時也提醒觀眾保持理智、不要驚慌，並且盡速到安全的地方避難，專業的播報引起世界各國媒體的注意。