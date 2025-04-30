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台北市議會駐衛警「發大財」直擊！　上班太閒開團購

台北市議會亂象叢生，員工質疑高層及相關單位放任、包庇。

▲台北市議會亂象叢生，員工質疑高層及相關單位放任、包庇。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市議會駐警隊王姓隊長先前揪團賣自家種的菜遭到檢舉，督察組調查後雖認定未違規，但觀感不佳，告誡他不得再揪團。沒想到隊長收山，下屬吳姓駐衛警竟依樣畫葫蘆，不僅拉群組在上班時間發文揪團購，還多角化經營，以神明名義募款，被質疑摸魚賺外快、吸金斂財。

在議會工作的A先生告訴本刊，多年前議會員工為了分攤運費，特別創建團購群組，加入者都可以在群裡發文揪團購，除了員工之外，群組成員還包括議員助理、駐衛警等，全盛時期群組曾有200多人，在議會駐警隊任職的吳姓員警入群後發現商機，3年多前另創新群組，取名為「善緣團」，並打著「莫忘初衷」的口號繼續揪團購。

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吳姓駐衛警用上班時間揪團購，還把台北市議會警衛台當成交易地點。（讀者提供）

▲吳姓駐衛警用上班時間揪團購，還把台北市議會警衛台當成交易地點。

A先生表示，吳男在群組裡一天會PO出好幾款商品，從生活百貨、地方名產到水果、漁貨通通有；另外，為了讓大家買得安心，吳還自備計重秤，照重量算價錢，並搬出「每日限量」等關鍵字促銷，漁貨也宣稱全都是「現撈仔」，很快就吸引上百人入群，推估吳一天可賺上千元外快，一個月能增加3萬元收入。

吳姓駐衛警在上班時間發文揪團購，從漁貨、水果到地方名產通通有。（讀者提供）

▲吳姓駐衛警在上班時間發文揪團購，從漁貨、水果到地方名產通通有。

「起初我以為新創立的群組也是同事們的許願池，但我一發揪團文，吳男就會立刻用其他資訊、貼圖洗板，讓大家看不到我發的文，其他人請吳幫忙買知名老店的糕餅，吳也會洗客戶，要同仁買他推薦的廠商。」A先生說，因此，他才發現吳創新群的目的是為了營利，後來大家也有默契，知道新群是吳的地盤，只有吳才能揪團購。

吳姓駐衛警還要大家到備勤室取貨，備勤室地上更堆滿各種團購品。（讀者提供）

▲吳姓駐衛警還要大家到備勤室取貨，備勤室地上更堆滿各種團購品。

吳姓駐衛警自備計重秤，依水果重量計算價錢，十分專業。（讀者提供）

▲吳姓駐衛警自備計重秤，依水果重量計算價錢，十分專業。

自立門戶的吳男開創副業無可厚非，只是他發文的頻率越來越高，甚至不分平假日，都會在群組發團購文，讓A先生開始覺得不對勁。A先生指出，吳在議會當駐衛警，卻利用上班時間在群組發團購文、公布面交時間，更扯的是，吳的主管知情卻未勸阻，還跟著其他人一起團購，這讓吳有恃無恐，行徑也越來越離譜。

吳姓駐衛警把備勤室當作團購交易地點，地上堆滿各式各樣的商品。（讀者提供）

▲吳姓駐衛警把備勤室當作團購交易地點，地上堆滿各式各樣的商品。


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