詐助理費148萬養師父！台中議員冉齡軒改判4年　夫上訴判更重

▲冉齡軒今天到場聆聽判決。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

國民黨籍前台中市議員冉齡軒與丈夫邱裕明，因為涉詐領助理費148萬餘元，用做服務費開銷、家用以及供養佛教師父等，一審依共同犯利用職務機會詐取財物罪，分別判刑4年及2年4月；全案上訴後，台中高分院今（22日）上午撤銷原判決，仍將冉判刑4年、褫奪公權3年，但邱加重改判3年8月、褫奪公權2年，仍可上訴。

冉齡軒今天到場聆聽判決，得知二審判刑加重，庭後表情凝重。冉受訪宣稱自己完全沒有貪污，對於判決非常不能接受，所有助理費都是用在服務處的公共事務，沒有落入他們口袋、花到助理的一分錢。她表示，「遇到這樣的司法迫害，讓我非常痛心。希望司法還我們公道，我們還會再上訴。」

檢方調查，冉齡軒2018年12月起就任第三屆台中市議員，任期至2022年12月25日，邱姓丈夫（60歲）經營葬儀社，冉將葬儀社的李姓員工充當人頭助理，從2018年12月至2019年2月，詐領助理費與年終獎金共8萬4064元；冉也涉嫌浮報張姓、葉姓、劉姓、詹姓、冉姓、劉姓及2名廖姓等助理的月薪，將每月實際最低薪資1萬至4萬元不等，向市議會申報月薪2萬5千至7萬元不等，等到助理從市議員拿到每月匯款後，再將差額繳回服務處，交由葉姓女助理保管。

另外，林姓助理於2019年2月底離職，冉卻偽造文書，持續向市議會申報薪水，冉將此部分的2萬8907元挪為己用或服務處開銷。

檢方查出，冉共詐得148萬餘元，半數用於服務處開銷，半數則用來私人支出，包括供養師父、辦家人消災法會、兒子到北京念書的生活費、聘請清潔人員打掃自己名下私人佛堂、香油錢、司機車禍和解金，還有冉自己修手機、裙子、買充電器，甚至兒子到高雄出遊的停車費，皆是來自詐領的助領費，私用的部份合計達72萬餘元。