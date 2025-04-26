公園搖太高夾斷腿！國小童告國家賠償　公所敗訴要賠30萬

▲學童在秀水公園玩搖椅，左下肢骨折。（圖／翻攝自秀水鄉公所）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名未滿12歲國小學童(小明)在補習班老師帶領下，前往秀水公園進行戶外活動。在使用公園設置的搖椅設施時，左腳陷入踏板後方空隙，造成左側脛骨和腓骨骨折，家長不滿孩子受傷，對公所請求國家賠償313萬元，經彰化地院審理後判公所敗訴，須連帶賠償小明及其父親近25萬元。

依據判決書，小明及其爸爸主張，2023年2月8日上午，小明使用秀水公園內搖椅設施，搖椅既未設置警示標誌，也未按照國家標準安裝防護裝置，且底座踏板距離地面大於35公分，座椅下方也沒設置擋板，導致該名學童於使用搖椅時，左腳陷於底座踏板後方，此時搖椅仍持續搖動，導致其左腳骨折。

小明受傷後，造成內心不安，夜不成寐，影響日常生活及睡眠品質，其爸爸精神上也飽受痛苦，因此向法院提出國賠，認為公所應連帶賠償包含醫療費、醫藥用品、看護費及交通費及精神撫慰金313萬餘元。

▲學童在秀水公園玩搖椅，左下肢骨折。（示意圖／翻攝自秀水鄉公所）

公所主張，秀水公園並非「公共兒童遊戲場」，搖椅也非兒童遊戲場設施，不適用規範、搖椅也不適用鞦韆的規範，且依法尚無規定公園管理機關須針對「非兒童遊戲場設施」設置告示牌。況公所有指派專人在上班日每日巡視、管理、維護。當時小明未依正常方式使用搖椅，公所只願支付醫療費用4萬元。

法院審理認定，雖然該搖椅是否完全適用兒童遊樂設施國家標準尚有爭議，但確實存在明顯的安全隱患，經實地勘驗發現，搖椅屬於擺盪設施，座椅會隨同擺盪角度往上、下傾斜，致乘坐人臀部將隨同角度滑動，雙腳亦可能隨同挪移或上揚或後屈，確實有可能陷入底座踏板後方。

且搖椅踏板後方未設置擋板，且間隙達2.8公分，這種設計缺陷是導致學童受傷的主要原因。此外，公園管理方未能提供該設施的安全驗收資料，也未設置任何使用警示標誌，存在明顯管理疏失。法院審酌，醫療費4萬1355元、看護費7500元等實際支出，判賠小明獲判精神撫慰金近21萬，父親4萬元。