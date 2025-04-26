　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

公園搖太高夾斷腿！國小童告國家賠償　公所敗訴要賠30萬

▲學童在秀水公園玩搖椅，左下肢骨折。（圖／翻攝自秀水鄉公所）

▲學童在秀水公園玩搖椅，左下肢骨折。（圖／翻攝自秀水鄉公所）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名未滿12歲國小學童(小明)在補習班老師帶領下，前往秀水公園進行戶外活動。在使用公園設置的搖椅設施時，左腳陷入踏板後方空隙，造成左側脛骨和腓骨骨折，家長不滿孩子受傷，對公所請求國家賠償313萬元，經彰化地院審理後判公所敗訴，須連帶賠償小明及其父親近25萬元。

依據判決書，小明及其爸爸主張，2023年2月8日上午，小明使用秀水公園內搖椅設施，搖椅既未設置警示標誌，也未按照國家標準安裝防護裝置，且底座踏板距離地面大於35公分，座椅下方也沒設置擋板，導致該名學童於使用搖椅時，左腳陷於底座踏板後方，此時搖椅仍持續搖動，導致其左腳骨折。

小明受傷後，造成內心不安，夜不成寐，影響日常生活及睡眠品質，其爸爸精神上也飽受痛苦，因此向法院提出國賠，認為公所應連帶賠償包含醫療費、醫藥用品、看護費及交通費及精神撫慰金313萬餘元。

▲學童在秀水公園玩搖椅，左下肢骨折。（圖／翻攝自秀水鄉公所）

▲學童在秀水公園玩搖椅，左下肢骨折。（示意圖／翻攝自秀水鄉公所）

公所主張，秀水公園並非「公共兒童遊戲場」，搖椅也非兒童遊戲場設施，不適用規範、搖椅也不適用鞦韆的規範，且依法尚無規定公園管理機關須針對「非兒童遊戲場設施」設置告示牌。況公所有指派專人在上班日每日巡視、管理、維護。當時小明未依正常方式使用搖椅，公所只願支付醫療費用4萬元。

法院審理認定，雖然該搖椅是否完全適用兒童遊樂設施國家標準尚有爭議，但確實存在明顯的安全隱患，經實地勘驗發現，搖椅屬於擺盪設施，座椅會隨同擺盪角度往上、下傾斜，致乘坐人臀部將隨同角度滑動，雙腳亦可能隨同挪移或上揚或後屈，確實有可能陷入底座踏板後方。

且搖椅踏板後方未設置擋板，且間隙達2.8公分，這種設計缺陷是導致學童受傷的主要原因。此外，公園管理方未能提供該設施的安全驗收資料，也未設置任何使用警示標誌，存在明顯管理疏失。法院審酌，醫療費4萬1355元、看護費7500元等實際支出，判賠小明獲判精神撫慰金近21萬，父親4萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 2088 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
教授偷情買房嘿咻！正宮提告敗訴　法官扔震撼彈「我國沒配偶權」
TPBL爆衝突「賞巴掌」　2人被趕出場
快訊／朱立倫急赴中正一分局！
藍白20萬人凱道戰獨裁　陳其邁指藍營「這行為」訴求不攻自破
快訊／畫面曝！川普和澤倫斯基在教宗葬禮「面對面會談」
鋒面橫掃「雷雨區擴大」時間曝
國民黨萬人上凱道「戰獨裁」　綠：違法在先還找支持者出來挺作弊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東阿北被垃圾車撞倒「慘壓車底」　消防緊急救人畫面曝

教授偷情買房嘿咻！正宮提告敗訴　法官扔震撼彈「我國沒配偶權」

公園搖太高夾斷腿！國小童告國家賠償　公所敗訴要賠30萬

吃生魚片大媽來併桌「解壓縮」2人變5個　東港名店客人互嗆

「我要找妳媽媽」澎湖紅衣女賊闖民宅　裝熟偷翻包包被逮

天然氣管線工程氣爆畫面曝光！恐怖烈焰狂冒　工人瞬間噴飛

快訊／詐騙金額破億！全國最大「幣想科技」負責人等3人羈押禁見

快訊／神岡男掉落大排水溝　「臉部朝下」救起無呼吸心跳

冰塊貨車暴衝騎上分隔島！1美食公仔「慘被輾斃」　2隻驚險逃劫

快訊／台中天然氣施工傳意外！挖破管線釀火星　8人燒傷送醫

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

【交易過程曝光】議員踢爆狗肉集團！恐連「石虎」也被販賣食用

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

男鑽車縫滑倒被砂石車輾亡　後方騎士目擊嚇到自摔

曾經是短髮女神...　郭雪芙「長髮還沒膩」

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

台東阿北被垃圾車撞倒「慘壓車底」　消防緊急救人畫面曝

教授偷情買房嘿咻！正宮提告敗訴　法官扔震撼彈「我國沒配偶權」

公園搖太高夾斷腿！國小童告國家賠償　公所敗訴要賠30萬

吃生魚片大媽來併桌「解壓縮」2人變5個　東港名店客人互嗆

「我要找妳媽媽」澎湖紅衣女賊闖民宅　裝熟偷翻包包被逮

天然氣管線工程氣爆畫面曝光！恐怖烈焰狂冒　工人瞬間噴飛

快訊／詐騙金額破億！全國最大「幣想科技」負責人等3人羈押禁見

快訊／神岡男掉落大排水溝　「臉部朝下」救起無呼吸心跳

冰塊貨車暴衝騎上分隔島！1美食公仔「慘被輾斃」　2隻驚險逃劫

快訊／台中天然氣施工傳意外！挖破管線釀火星　8人燒傷送醫

王柏融清壘安打振臂大吼　台鋼6比2逆轉統一

娶到富家千金「岳母給車又給房」！他結婚1年崩潰：像被圈養的狗

486先生40歲確診糖尿病！ 昔「狂吃水果」憶1症狀：以為肝出問題

邁向綠能未來　台東參與2025國際地熱論壇

茵芙演反派被罵「認心臟沒那麼強」　釣出男友4字護愛

金峰鄉衛生所結合紅藜季　推廣兒童事故預防與安全教育

不斷更新／方濟各靈柩被送往聖母大殿　數萬信眾沿路淚別教宗

黃妃為統一獅開球　背號挑25號偷爆料兒子小秘密

曹祐齊球速「單純催不出來」　葉總納悶：不會覺得很慢

G-SHOCK超夯大錶換不鏽鋼新裝　立體層次霸氣吸睛

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

社會熱門新聞

接體車違停「領大體」遭拖吊惹網怒　警出面回應了　

保母兒稱剴剴罵髒話　國民法庭迴盪五字經

住弟弟家失聯水塔泡屍3天　最後身影曝

人妻遭同學下藥性侵！全身長紅疹內褲消失

「晚餐吃什麼」成遺言！妻躺女兒房滿身血亡

后豐鐵馬道腳踏車店為生意鬥毆　6男2女受傷

「運體車」停人行道被拖吊　畫面曝光

獨／高雄清晨死亡車禍！行人過馬路遭撞死

即／高雄女墜樓！　倒臥機車行慘死

即／北市公寓水塔傳異味　驚見腫脹男屍

即／史上最長空服員罷工！長榮求償3400萬敗訴確定

全台最大虛擬幣交易所被搜　查扣法拉利

鐵馬道變打架擂台　后里腳踏車同業攬客爆氣互毆

前保母淚揭「剴剴」健康真相：太可惡

更多熱門

相關新聞

即／中捷隨機砍人洪淨改判9年9月

即／中捷隨機砍人洪淨改判9年9月

台中捷運去年發生隨機砍人重大案件，兇嫌洪淨一審被依兩個殺人未遂罪及一個公共危險罪，判處10年刑期，洪不服提起上訴，在庭上訴說自身陰影、無殺人動機，甚至在審理期間不顧法警阻攔，當庭向受傷呂小弟下跪道歉。台中高分院今二審宣判，審酌與呂男達成和解，改判處洪淨9年9月徒刑。

詐助理費148萬養師父！議員冉齡軒改判4年

詐助理費148萬養師父！議員冉齡軒改判4年

女登太平溪源營地跌倒骨折　黑鷹吊掛救援送醫

女登太平溪源營地跌倒骨折　黑鷹吊掛救援送醫

即／新莊男6F墜落重摔！　雙腿骨折送醫搶救

即／新莊男6F墜落重摔！　雙腿骨折送醫搶救

「神秘IG帳號」逼少女找前男友5度嘿咻

「神秘IG帳號」逼少女找前男友5度嘿咻

關鍵字：

秀水公園搖椅國賠民事判決骨折

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」

接體車違停「領大體」遭拖吊惹網怒　警出面回應了　

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部回應了

史上最短命！宜蘭五結夜市「開1天就停業」

快訊／凱道人潮滿到景福門！　藍「反綠共戰獨裁」破8萬人

人氣實況主「偷吃AV女優」離婚

勃起只有3公分！　31歲男分享「短小」的好處

保母兒稱剴剴罵髒話　國民法庭迴盪五字經

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕曝噩耗

快訊／3縣市大雨特報！雨彈狂炸

快訊／藍白426動員上凱道　賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

住弟弟家失聯水塔泡屍3天　最後身影曝

即／日熊本縣規模4.2地震　最大震度3

人妻遭同學下藥性侵！全身長紅疹內褲消失

更多

最夯影音

更多

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面