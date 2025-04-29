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獨／麥當勞APP開放「手機點餐」了！4門市搶先試用

▲▼麥當勞APP開放手機點餐功能。（圖／翻攝麥當勞APP）

▲麥當勞APP悄悄開放手機點餐功能。（圖／翻攝麥當勞APP）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞APP近日悄悄推出「手機點餐」新功能，消費者只要透過手機就可輕鬆完成點餐，且提供門市櫃檯、得來速、送餐到桌的取餐方式，大幅省去排隊點餐的時間，目前僅在4家門市搶先開放試用。對此，業者證實表示，手機點餐內容目前正在進行功能測試，確認後將正式對外公布。

有網友發現麥當勞APP悄悄開放「手機點餐」新功能，目前只在新莊4門市限定使用，忍不住表示：「史詩級更新！」貼文一出也讓不少人直呼「終於！讚嘆」、「讚讚晚上來試試」、「早該這樣了」，掀起不小熱議。

對此，麥當勞證實表示「手機點餐」目前正在進行測試當中，確認後將正式對外公佈；進一步說明指出目前正在新北市新莊4間門市包括新莊二、新莊思源、新莊中正、新莊中平進行「手機點餐」功能測試，顧客可透過「手機點餐」享受內用、外帶、得來速等多元取餐方式，並同步使用優惠券與集點回饋。

▲▼麥當勞APP手機點餐流程 。（圖／翻攝麥當勞官網）

▲▼麥當勞APP手機點餐流程。（圖／翻攝麥當勞官網

▲▼麥當勞APP手機點餐流程 。（圖／翻攝麥當勞官網）

《ETtoday新聞雲》實際點開APP操作點餐流程，進入手機點餐後先選擇取餐餐廳，完成點餐再選擇「櫃檯」、「得來速」、「送餐到桌」共3種取餐方式。

「櫃檯」提供內用及外帶但須自行取餐；「得來速」可提前點餐後於車道取餐，須至得來速窗口報訂單編號完成點餐流程後，餐點才會開始製作；「送餐到桌」則限內用且須掃描桌號QR CODE或手動輸入，選定取餐方式後即可進入確認付款頁面，目前僅提供目前接受信用卡、簽帳金融卡、行動支付、電子支付及第三方支付，不開放現金與麥當勞點點卡支付。

▲▼麥當勞APP手機點餐流程 。（圖／翻攝麥當勞官網）

▲手機點餐也開放兌換優惠券及回饋券。

麥當勞「手機點餐」 功能也開放兌換優惠券及回饋券，點選回饋優惠選擇想要的回饋或優惠後，按下兌換選擇加入至手機點餐當中即可使用，其餘相關問題可至官網查詢。

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