睽違20年！高雄馬祖定期航班6／6重啟　陳其邁盼增往返班次

▲華信航空新開高雄至馬祖南竿航線。（圖／華信航空提供）

記者賴文萱／高雄報導

睽違20年！高雄市長陳其邁與連江縣政府秘書長張龍德今（29）日上午共同宣布，高馬定期航班睽違20年重新啟動。陳其邁感性表示，連江縣馬祖與本島交通問題長年棘手，如今定期航班成功重啟，未來將與觀光協會進一步討論增加往返班次，積極促進兩地交流。

華信航空6月6日起每周五由高雄往返馬祖南竿一航班，班機時間以方便旅客搭乘為考量，AE7925班次上午11時15分由高雄小港機場起飛、12時55分抵達馬祖南竿機場；回程AE7926班次於下午1時40分由南竿起飛、3時20分抵達高雄，符合軍民返鄉及兩地民眾觀光旅遊的搭機需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄馬祖定期航班重啟，陳其邁喊話：盼增往返班次。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁提到，過去在中央服務時，曾兩度搭乘直升機前往，也曾遇天候欠佳影響飛行，特別感謝華信航空近年致力推動南部地區開航，如今高馬定期航班重啟，期盼未來航班班次只能增加、不減少。

另外，陳其邁說，目前駐紮在馬祖的國軍弟兄中，約有800名是高雄市籍，得知高馬定期航線重啟後，市府已同步指派秘書長與國防部聯絡，協商市籍國軍返台交通補助事宜；對於團體旅遊部分，也將與觀光協會討論另案補助。

出席活動的立法委員陳雪生表示，這次促成定期航線，是藍綠合作非常好的範本，也讚許高雄市在陳其邁的執政下，沒有藍綠的問題；馬祖長年以自然奇景藍眼淚、戰地風光與海島慢活聞名，自去年啟動「高馬包機專案」後，深獲好評。

▲高雄馬祖定期航班重啟，每週五一班次。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁回憶，馬祖的四座島嶼風景秀麗，冬天在冷冽又壯麗的海岸旁品嘗高粱酒，堪稱一大享受。此次定期航線重啟，不僅能加強高雄與馬祖兩地的觀光交流，也期盼有更多人愛上馬祖。

為迎接啟航，市府與連江縣府特別於記者會設置「馬祖國際藝術島」活動宣傳攤位，並提供繼光餅、紅糟肉及東湧陳高等馬祖特色美食，邀請民眾認識馬祖文化魅力。

同時，具高雄在地特色的中外餅舖、吳寶春麥方店及皇冠冰城亦響應交流設攤，展現雙城攜手合作的城市溫度。