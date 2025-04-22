長榮航空10／3起直飛達拉斯　北美增至每周90班飛9大航點

▲長榮航空10月3日起開闢桃園-美國達拉斯直飛航線，提供每周3班飛航服務。（圖／達拉斯旅遊局提供）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空今宣布，10月3日起開闢桃園-美國達拉斯直飛航線，提供每周3班飛航服務，屆時北美將增加至9個客運航點，每周將達90個航班往返北美地區，為亞洲區航空公司中唯一經營德州2個航點的航空公司，即日起開放於長榮航空官網訂位及購票。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空自1998年開始經營達拉斯貨運航線，今年開闢達拉斯客運航線，主因是隨著近年多家企業進駐，並伴隨強勁的經濟及人口增長，讓達拉斯躍升為美國德州的經濟與商業重心之一，此次開闢達拉斯客運直飛航線，可利用其客運旅運量為全球第3大的機場優勢，轉機前往美國國內以及中南美洲各大城市。

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長榮航空表示，達拉斯航線每周三、五、日直飛，為清晨抵達桃園機場，旅客將可搭配長榮航空東北亞、東南亞航網，轉機至亞洲各大城市，有利於吸引商務客及觀光客來台轉機的客源，有效發揮台灣轉運樞紐的價值及特色。

▲長榮航空10月3日起開闢桃園-美國達拉斯直飛航線，提供每周3班飛航服務。（圖／長榮航空提供）

長榮航空也說，達拉斯是美國第4大都會區，擁有眾多跨國企業和商業機構，人口超過830萬人，也是超過20家財富500強公司總部的所在地，涵蓋能源、醫療、科技、航空和金融等多個產業。此外，達拉斯周邊地區有豐富的文化景點和旅遊資源，也吸引多家台灣知名企業進駐，項目涵蓋製造、科技、汽車等。

▲長榮航空10月3日起開闢桃園-美國達拉斯直飛航線，提供每周3班飛航服務。（圖／達拉斯旅遊局提供）

長榮航空表示，達拉斯開航後，長榮航空直飛北美將擴增為9大航點，包含洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多以及10月3日開航的達拉斯，從東岸到西岸，透過多樣化的航線選擇及綿密的航班服務，延伸至美加百餘個內陸城市，除了滿足不同客群需求，也讓旅客安排行程更加便利靈活。

另外，台灣虎航拓展日本航點，桃園-米子航線也將於5月29日開航，開航初期，每周一、周五飛航，每周一去程航班為上午8時35分自桃園機場起飛、回程航班為下午1時自米子鬼太郎機場起飛；每周五的去程航班為下午1時20分自桃園機場起飛、回程航班於下午5時50分自米子鬼太郎機場起飛。