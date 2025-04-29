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林田山二期房舍修復啓用！老住戶回家　重溫往昔記憶

▲▼林田山房舍修復及再利用第二期工程溫暖啟用，邀請老住戶們重返山城再次「回家」。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼林田山房舍修復及再利用第二期工程溫暖啟用，邀請老住戶們重返山城再次「回家」。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

曾是伐木鐵道終點的林田山，也是無數林業家庭故事的起點。隨著時間流轉，這座山城從繁華喧囂歸於靜謐，但在人們心中，那些關於童年、關於鄰里、關於木頭香氣的回憶，從未褪色。林業及自然保育署花蓮分署歷時一年多用心修繕，林田山房舍修復及再利用第二期工程28日溫暖啟用，特別邀請老住戶們重返山城，踏上熟悉的小徑，走進記憶中的日式房舍，再次「回家」。

▲▼林田山房舍修復及再利用第二期工程溫暖啟用，邀請老住戶們重返山城再次「回家」。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
看著修復後的房舍，老住戶們的臉上滿是驚喜與感動。屋內熟悉的格局、窗外熟悉的山景，勾起兒時穿梭巷弄、林業社區的熱鬧生活片段。有人輕輕撫摸著老房舍的木牆，有人駐足在昔日的家門前，彼此分享著過去的點點滴滴，笑聲和故事再次瀰漫整個林田山。

▲▼林田山房舍修復及再利用第二期工程溫暖啟用，邀請老住戶們重返山城再次「回家」。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼活動中另一富有意義的一刻是簽署棟札儀式，象徵修復工程的負責與承諾。
 
花蓮分署當天邀請花蓮縣文化局、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所、鳳林鎮森榮里、林田山文化協進會及社區居民們共計約150人齊聚，舉辦溫馨感恩餐會。大家圍坐在老樹下、木屋旁，品嘗著在地風味的美食，聊著過往趣事，笑聲此起彼落，氣氛溫暖熱絡，如同一場跨越時空的社區團圓。老住戶與社區，長輩與小孩，過去與現在，都在這裡重新相遇、重新連結。

▲▼林田山房舍修復及再利用第二期工程溫暖啟用，邀請老住戶們重返山城再次「回家」。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
活動中另一富有意義的一刻是簽署棟札儀式，象徵修復工程的負責與承諾。棟札是日文的漢字，一般在日式建築屋頂的棟木上，會釘上一片木板，正面書寫保護房屋的神明，背面書寫完成時間、起造人、工程名稱、大木作匠師等資料，做為百年後人們考據的重要資訊，因此，簽署棟札是代表保證工程品質負責任的態度。
 
林田山所有木構建築物中，唯有一片書寫著「台灣興業株式會社、昭和十八年」的歷史遺跡棟札，是在2004年修復場長館時，於屋頂棟木上發現的，目前陳列於文物展示館中。當天黃群策分署長代表機關、大木作匠師吳嘉祥代表施工者共同簽署，希望在百年後的人們，也可看見今日大家共同努力的肯定。
 
花蓮分署也特別邀請與林田山淵源頗深的孫大川老師擔任嘉賓。孫老師2015、2018年曾在林田山生活館、場長館，舉辦「山海•原藝•大川趣－孫大川教授闔家塗鴉藝事」展覽、中山堂舉辦講座之外，並親筆題寫林田山入口流籠著點上的【林田山】、【大農大富】、【文物陳列館】等字，為園區內增添不少的人文藝術氣息。

孫老師今特別致贈新出版的《台灣原住民族文學選集》全套12冊，有小說、散文、詩歌、文論，蒐羅130位原住民族作家、342篇作品，串連從集體到個人、時空、環境的變化，未來將陳放於場長館閱覽室，讓遊客參訪林田山文化之餘，能沉澱心情、細品原住民文學之美。

▲▼林田山房舍修復及再利用第二期工程溫暖啟用，邀請老住戶們重返山城再次「回家」。（圖／花蓮分署提供，下同）

棟札是在日式建築屋頂的棟木上釘上一片木板，正面書寫保護房屋的神明，背面書寫完成時間、起造人、工程名稱、大木作匠師等資料，做為百年後人們考據的重要資訊。
 
孫大川老師也肯定花蓮分署對林業歷史及人情溫暖保存的努力，期勉林田山雖處於歷史洪流中漸漸沒落，但有賴林業前輩們無私傳承奉獻，後人得以保存考證，繼而修復再利用活化，重現下個百年林業。  
 
花蓮分署表示，本次修復工程涵蓋10幢建築物（9幢為日式建築房舍及1幢為加強磚造建築），皆屬文化聚落建築群，具地方特色、歷史脈絡與紋理等高度保存價值。工程經費為1.2億元，112年7月開工，已於114年3月初竣工。

▲▼林田山房舍修復及再利用第二期工程溫暖啟用，邀請老住戶們重返山城再次「回家」。（圖／花蓮分署提供，下同）

孫大川老師致贈新出版的《台灣原住民族文學選集》全套12冊。
 
黃群策分署長說，林田山的修復，不僅是修復一棟棟房舍，更是修復人與土地、人與社區之間的情感。未來，整修完成的房舍，將轉型為文化體驗、住宿服務及社區文創的新基地，邀請讓更多人來到林田山，欣賞山林美景、聆聽故事、住進歷史、感受林業文化的溫度。林田山雖已告別伐木時代，但依然是許多人心中永恆的「家」。
 
萬榮鄉長梁光明致詞說，很高興能看到花蓮分署將這些日式房舍建築修復再利用已竣工，彷彿回到林田山最輝煌的時光，公所目前也積極規劃溫泉鄉藍圖，讓觀光效益擴散到周邊部落，未來也會持續和花蓮分署合作，以共榮共享方式扣合溫泉觀光產業鏈，創造地方更多就業機會。
 
未來，修復完成的房舍將活化為文資場域空間，未來做為住宿體驗、文創空間及餐飲販售等服務設施，讓遊客能親身體驗台灣林業的發展軌跡。
 

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