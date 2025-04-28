端午連假台鐵已售7.6萬張票　東部幹線部分僅剩零星座位

▲端午連假將至，台鐵公司於今天零時起開放訂票。（圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

端午連假將至，台鐵公司於今天零時起開放端午連續假期（5月29日至6月2日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至上午9時，共完成4萬7,741筆、7萬6,560張訂票，其中，東部幹線台北往花蓮、台東方向5月29日下午6時至5月30日上午11時，及台東、花蓮往台北方向6月1日下午1時至2時長途自強號僅剩零星座位。

台鐵公司表示，截至今天上午9時，東部幹線台北往花蓮、台東方向5月29日下午6時至5月30日上午11時，長途自強號尚有零星座位，其餘時段仍有餘位；台東、花蓮往台北方向6月1日下午1時至2時，長途自強號尚有零星座位，其餘時段仍有餘位。

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西部幹線部分，台鐵公司指出，台北往高雄方向5月30日各時段自強號仍有餘位；高雄往台北方向6月1日各時段自強號仍有餘位。另外，南迴線車票部分，高雄往台東方向5月30日各時段自強號仍有餘位；台東往高雄方向6月1日各時段自強號仍有餘位。

另外，台鐵公司表示，5月29、30及6月1日加開的實名制列車，將於4月29日0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵公司也提醒，旅客完成訂票後，務必於2日內（含訂票當日）至各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取車票，將於4月30日上午9時重新釋出。