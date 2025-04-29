欠繳153萬房地合一稅　存款、房產遭扣押...屏東女一次繳清

▲孫女一口氣繳清稅款 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣孫姓女子欠繳153萬元房地合一稅，她避免影響其債信，一口氣繳清。

屏東執行分署表示，孫姓女子於112年5月出售其在111年12月買入之臺中市豐原區之房地，並於112年6月買入屏東縣內埔鄉之房地。而孫女持有臺中市豐原區之房地僅146天，依所得稅法第14條之4第3項規定持有房屋土地之期間在2年以內者，房地合一稅稅率須以百分之45計算應納稅額。又孫女於申報房地合一稅之同時，主張依同法第14條之8規定，適用自住房地稅額扣抵及退還之規定，申請減除部分稅額137萬餘元。

惟經財政部南區國稅局查核她及其配偶111年及112年度工作地點位於屏東縣、高雄市，未成年子女就讀屏東縣內幼稚園，且渠等就醫地點係以屏東地區為主，並無居住臺中之事實，不予減除，應核課房地合一稅153萬餘元，經孫女向國稅局申請復查駁回確定後逾期未繳，依法移送法務部行執政執行署屏東分署強制執行。

屏東分署收案後立即核發扣押存款及查封不動產之命令，孫女於收到執行命令後驚覺遭到強制執行，立刻聯繫書記官希望不要執行其所有位於屏東縣內埔鄉之房地，因她現在係其配偶向銀行借款之保證人，該不動產設定抵押權予銀行，若執行有可能影響其個人信用及配偶之借款，數日後即匯款153萬餘元，霸氣全額繳清稅款，之後屏東分署即迅速撤銷扣押其銀行之存款及查封不動產之命令。

屏東分署呼籲民眾若有不動產交易之情事，除應主動向國稅局申報房地合一稅外，並應按時繳納稅款，切勿置之不理，以免因移送執行而影響自身權益。