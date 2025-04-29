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快訊／混入夜店慶生裝熟鎖定醉妹！金馬獎導演涉撿屍　一審獲無罪

▲游智煒疑似繼續玩交友軟體。（圖／翻攝自游智煒臉書）

▲導演游智煒被爆料疑為性騷慣犯，又涉在夜店檢屍性侵。（圖／翻攝自游智煒臉書）

記者黃哲民／台北報導

曾捲入#Metoo風暴的金馬獎導演游智煒，去年（2024年）8月間在夜店初遇1位年輕女性和朋友慶生，游混入人群跟女方到KTV續攤，涉趁亂把爛醉的女方帶回家性侵得逞，女方醒來問遍朋友無人識游，崩潰埋怨「怎麼讓我跟陌生男人回家」，游辯稱與女方兩情相悅，台北地院審結，今（29日）判決游無罪，可上訴。

游男去年8月在北市1家酒吧裡，巧遇本案被害人和朋友在旁喝酒慶生，游混入人群湊熱鬧，後來女方一群人轉往KTV續攤，游裝熟跟著去，女方和友人各自誤以為游男是對方的朋友，因此不以為意，直到隔天上午5點多解散，游趁亂將爛醉的女方送上計程車帶回家，涉性侵得逞。

女方醒來後覺得衣服有點凌亂，完全想不起前一晚發生何事，隨後搭游男便車去搭捷運站途中，私訊朋友想拼湊記憶，卻驚覺在場眾人都不認識游男、以為游是她結交的新朋友，但她也不知游男是誰。

女方崩潰埋怨朋友們「怎麼讓我跟陌生男人回家」，趕緊報案驗傷。游到案辯稱看不出被害人酒醉，強調雙方你情我願，但因游事後曾傳訊給女方稱「從地上扶妳起來很多次」，加上KTV以及游男住處附近監視畫面，拍到女方蹲在路邊嘔吐的畫面，檢方認定游涉趁女方喝醉斷片、撿屍性侵，起訴他涉犯乘機性交罪嫌。

據悉，游智煒擁有碩士學歷，身兼導演、編劇與攝影等職，也常在廣告、MV或電影擔任攝影師，曾以《生命狂想曲》獲得金馬獎最佳短片，2023年6月#Metoo風暴蔓延期間，影評部落客「無影無蹤」爆料游是醉後性騷慣犯，受害者已增至近30人。

當時游智煒還被爆料，疑似在交友軟體「Tinder」上自我介紹：「現在me too風波上的浪潮人物，就是個標準的渣。」導演瞿友寧表示將把游智煒參與的《地獄里長》部分劇集刪除並且除名。

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