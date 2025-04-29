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惡狼性侵「同居女友女兒」　被抓包秒跪求饒

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲惡狼性侵同居女友的女兒。示意圖非本文當事人。（圖／123RF）

記者葉國吏／綜合報導　

南投縣一名單親媽媽因無法負擔房租，帶著就讀國中的女兒搬進房東張姓男子的家中，並與他發展成同居關係。然而，五年前的一天，張男趁女友在樓下煮飯時，性侵她的女兒。當媽媽上樓叫吃飯時，驚見張男壓在女兒身上，兩人都未穿褲子。張男情急之下當場下跪求饒，但仍否認犯行。經法官審理後，一審判他加重強制性交罪成立，判刑4年8月，並可上訴。

判決書指出，這名單親媽媽工作不穩，每日收入僅800元，無法負擔房租。張男表示家中二樓有空房，邀請她們搬入，並與單親媽成為同居男女朋友，女兒稱張男為「叔叔」。

單親媽向法官描述，2020年10月27日，她在樓下煮飯時，張男與女兒在樓上。當她叫兩人下來吃飯時，張男回應「等一下」，但女兒無回應。她上樓後，見張男蓋著被子壓在女兒身上，掀開被子後發現兩人未穿褲子。張男立即下床，跪在地上求原諒。

儘管單親媽感到痛心，因無法謀生，未立即帶女兒離開張男住處。直到2021年，張男因小事與少女爭執，持鐵棒打傷她，校方與社工介入後才揭露性侵事件。

法官認為，少女對性侵過程的描述詳細且一致，並非主動報案，而是被打傷後經社工通報揭發，且無誣陷動機。合議庭判定張男於2020年10月27日犯行成立，判刑4年8月，另因打傷少女判刑3月，其餘指控因證據不足判無罪。全案仍可上訴。

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