iPhone 17 Pro螢幕升級喊卡　傳蘋果暫緩新技術導入計畫

▲外國網友根據傳聞尺寸製作的iPhone 17 Pro模型。（圖／X@majinbuofficial）

記者吳立言／綜合報導

原本被寄予厚望的iPhone 17 Pro螢幕升級，如今傳出變數。據知情人士人士透露，蘋果因技術量產困難，已取消為新一代 iPhone Pro機型導入全新超耐刮抗反光塗層的計畫。

根據知情人士向外媒《MacRumors》透露的資訊，蘋果原本計畫為iPhone 17 Pro系列導入全新超耐刮抗反光螢幕塗層，但目前這項計畫已被取消。

去年春天，知名微博爆料者「Instant Digital（刹那数码）」曾透露，蘋果正在研發一種全新的抗反光螢幕層，耐刮程度超越現有的 「超瓷晶盾（Ceramic Shield）」技術。然而，自那之後相關升級消息便未再出現，如今傳出蘋果因技術量產困難而中止此計畫。

據悉，蘋果原本打算將這層抗反光塗層應用在iPhone 17 Pro與Pro Max上，這將會是iPhone系列首度配備抗反光顯示技術。不過，由於大規模量產過程中遇到瓶頸，加工速度無法符合數以百萬計裝置的生產需求，即便只限定於Pro機型，也難以如期推進。因此，目前這項新塗層技術已不再列入iPhone 17 Pro系列的產品規劃中。

目前市售的iPhone機型普遍採用抗指紋的疏油塗層，並未著重於抗反光處理。相較之下，蘋果在部分Mac及iPad Pro型號上提供了奈米紋理（Nano-texture）玻璃選項，有效減少螢幕眩光，但這類技術尚未延伸至iPhone領域。外界推測，蘋果可能考慮轉向奈米紋理或更簡化的抗反光方案，亦不排除暫時擱置，等待製程成熟後再重新啟用。

值得一提的是，三星今年在Galaxy S24 Ultra上導入了Corning® Gorilla® Armor技術，不僅能減少高達75%的螢幕反光，還能在強光環境下提升對比度及色彩真實度。蘋果未來是否會在iPhone上推出類似的改良設計，仍有待觀察。