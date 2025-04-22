蘋果首次跨產品同色？iPhone 17 Pro傳將推出「天空藍」配色

▲ 蘋果首次跨產品同色？iPhone 17 Pro傳將推出「天空藍」 。（圖／X@majinbuofficial）

記者吳立言／綜合報導

知名爆料者Majin Bu21日於X（前推特）發文揭露蘋果有意在下一代旗艦機iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max推出全新「天空藍（Sky Blue）」配色，並已在多組原型機測試中脫穎而出。

消息指出，多款iPhone 17 Pro原型機已完成內部測試，涵蓋包括傳統灰、黑及金屬色系在內的多種色款，其中「天空藍」以其高亮度與細膩質感為測試團隊所青睞，甚至被認為優於iPhone 13 Pro曾推出的「遠峰藍」（Sierra Blue）。若無突發性設計改動，這項全新色系極有可能成為2025年9月新品發表會上的主打亮點。

值得注意的是，「天空藍」今年已率先在搭載M4晶片的MacBook Air上亮相，若最終也登上iPhone 17 Pro系列，將是一場「罕見的跨產品線色彩同步」策略。過去蘋果在Pro系列iPhone中，多以黑、灰、銀等中性色為主，每年僅推出一至兩款特別色彩（去年即有「沙漠鈦金Desert Titanium」），而這次若能在Mac與iPhone之間共享同一色調，將進一步鞏固品牌識別並吸引喜愛獨特色彩的使用者。

業界分析認為，倘若「天空藍」在MacBook Air上的市場反應持續熱絡，蘋果極可能藉由iPhone 17 Pro的導入，擴大其在高階消費族群中的吸引力，同時為整體產品線注入更多活力與差異化。