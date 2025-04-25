iPhone 17記憶體大升級！傳Air、Pro系列將搭載12GB RAM

▲根據傳聞尺寸製作的iPhone 17 Air模型機。（圖／翻攝X@MajinBuOfficial）

記者吳立言／綜合報導

據蘋果供應鏈分析師郭明錤於部落格指出，傳聞中的超薄新機「iPhone 17 Air」將搭載12GB RAM，同時iPhone 17 Pro與 iPhone 17 Pro Max亦將採用相同規格。這代表iPhone高階機型的記憶體將迎來明顯升級。

郭明錤表示，他先前預測僅有Pro Max會搭載12GB RAM，如今Pro 與 Air機型也加入行列，顯示蘋果對多任務處理與 Apple Intelligence 效能有更高要求。此外，入門款 iPhone 17是否也會升級至12GB RAM，則仍取決於供應鏈狀況，蘋果預計將於5月內做出最終決策。

目前整個iPhone 16系列全數配置8GB RAM，若iPhone 17 系列全面升級至12GB，將是一大性能飛躍。即便今年的基本款仍維持8GB，郭明錤預期2026年的iPhone 18 系列全機型將標配12GB RAM。這波升級也被看好將直接受惠於記憶體供應商美光（Micron）與 SK 海力士（SK Hynix），預料將推升相關零組件需求。

蘋果近年來持續強化裝置端的AI處理效能，而記憶體容量則是關鍵一環。隨著Apple Intelligence預計在未來版本中扮演更重要角色，12GB RAM的配置也將有助於強化使用者在多工處理、影像編輯與生成式AI應用上的整體體驗。