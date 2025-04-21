iPhone 17 Pro「模具照曝光」？　相機模組傳改採橫向排列設計

記者吳立言／綜合報導

▲知名爆料者曝光iPhone17 Pro模具照。（圖／X@MajinBuOfficial）

蘋果新一代iPhone預計於今年秋季正式亮相，最新曝光的保護殼模具照揭示iPhone 17 Pro相機模組設計，與先前外界預測幾乎一致，引發果粉熱議。

根據知名爆料者Majin Bu於X（前推特）分享的資訊，部分配件製造商已著手量產iPhone 17 Pro系列保護殼。從目前流出的模具照片觀察，相機模組將不再採用以往的方形排列，而是改為橫向設計。三顆鏡頭集中設置在左側，閃光燈與 LiDAR感測器則移至右側，整體模組位於機背上半部。

Manufacturers of accessories have started producing original camera covers to fit the wider camera tray of the new iPhone 17 Pro, as seen in the designs shown in the photo, which feature four variants with camera holes arranged in different configurations. pic.twitter.com/W3pQwuqjWM — Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 20, 2025

Majin Bu此前也曾曝光iPhone 17系列四款新機的設計草圖，包含配備三鏡頭的旗艦款iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max，雙鏡頭設計的標準版iPhone 17，以及主打輕薄機身的全新機型iPhone 17 Air。

橫向排列的相機模組設計目前在網路上引發兩極化評價，有用戶認為外觀突兀、不易接受，也有聲音認為此舉具前衛美感，為蘋果設計語言注入新意。業界傳出部分配件商已嗅到市場契機，正著手開發專屬鏡頭模組配件，未來或可帶動周邊商品新一波成長動能。