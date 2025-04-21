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iPhone 17 Pro「模具照曝光」？　相機模組傳改採橫向排列設計

記者吳立言／綜合報導

▲▼網傳iPhone17模具照。（圖／X@MajinBuOfficial）

▲知名爆料者曝光iPhone17 Pro模具照。（圖／X@MajinBuOfficial）
蘋果新一代iPhone預計於今年秋季正式亮相，最新曝光的保護殼模具照揭示iPhone 17 Pro相機模組設計，與先前外界預測幾乎一致，引發果粉熱議。

根據知名爆料者Majin Bu於X（前推特）分享的資訊，部分配件製造商已著手量產iPhone 17 Pro系列保護殼。從目前流出的模具照片觀察，相機模組將不再採用以往的方形排列，而是改為橫向設計。三顆鏡頭集中設置在左側，閃光燈與 LiDAR感測器則移至右側，整體模組位於機背上半部。

Majin Bu此前也曾曝光iPhone 17系列四款新機的設計草圖，包含配備三鏡頭的旗艦款iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max，雙鏡頭設計的標準版iPhone 17，以及主打輕薄機身的全新機型iPhone 17 Air。

橫向排列的相機模組設計目前在網路上引發兩極化評價，有用戶認為外觀突兀、不易接受，也有聲音認為此舉具前衛美感，為蘋果設計語言注入新意。業界傳出部分配件商已嗅到市場契機，正著手開發專屬鏡頭模組配件，未來或可帶動周邊商品新一波成長動能。

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