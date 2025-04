iPhone 17 Pro「模具照曝光」？　相機模組傳改採橫向排列設計

記者吳立言/綜合報導

▲知名爆料者曝光iPhone17 Pro模具照。(圖/X@MajinBuOfficial)

蘋果新一代iPhone預計於今年秋季正式亮相,最新曝光的保護殼模具照揭示iPhone 17 Pro相機模組設計,與先前外界預測幾乎一致,引發果粉熱議。

根據知名爆料者Majin Bu於X(前推特)分享的資訊,部分配件製造商已著手量產iPhone 17 Pro系列保護殼。從目前流出的模具照片觀察,相機模組將不再採用以往的方形排列,而是改為橫向設計。三顆鏡頭集中設置在左側,閃光燈與 LiDAR感測器則移至右側,整體模組位於機背上半部。

Manufacturers of accessories have started producing original camera covers to fit the wider camera tray of the new iPhone 17 Pro, as seen in the designs shown in the photo, which feature four variants with camera holes arranged in different configurations. pic.twitter.com/W3pQwuqjWM